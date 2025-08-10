Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εισαγωγής κοκαϊνης από τη Λατινική Αμερική – Κατασχέθηκαν 271 κιλά, αξίας 5.5 εκατομμυρίων ευρώ

0

Συνελήφθησαν τρία μέλη της οργάνωσης

Εγκληματική οργάνωση, διεθνικού χαρακτήρα, τα μέλη της οποίας διακινούσαν μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης, μέσω εμπορευματοκιβωτίων προερχόμενων από τη Λατινική Αμερική εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μετά την ανεύρεση 271 κιλών και 150 γραμμαρίων κοκαΐνης στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, η αξία της οποίας υπολογίζεται ότι θα ξεπερνούσε τα 5.500.000 ευρώ στην αγορά.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από έρευνες των ελληνικών αρχών, ύστερα από πληροφορίες που δόθηκαν από Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης Εγκλήματος Ηνωμένου Βασιλείου (NCA), σχετικά με μεταφορά και εισαγωγή, μέσω θαλάσσης, από χώρα της Λατινικής Αμερικής, εμπορευματοκιβωτίου, που περιείχε μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης, στο Λιμένα Θεσσαλονίκης.

Απογευματινές ώρες της Τετάρτης, 6 Αυγούστου 2025, πραγματοποιήθηκε ευρεία επιχείρηση, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και του Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου Τελωνειακής Αρχής, καθώς και με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκε το εν λόγω εμπορευματοκιβώτιο.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν, εντοπίστηκε ειδικά μετασκευασμένη κρύπτη εντός του εμπορευματοκιβωτίου, στην οποία τα μέλη είχαν αποκρύψει συνολικά τα 271 κιλά και 150 γραμμάρια κοκαΐνης, ποσότητα που κατασχέθηκε.

Μετά την ανεύρεση των ναρκωτικών οργανώθηκε επιχείρηση «ελεγχόμενης παράδοσης», της Δίωξης Ναρκωτικών απογευματινές ώρες χθες, Σάββατο 9 Αυγούστου 2025, στον Ασπρόπυργο Αττικής, κατόπιν σχετικού Βουλεύματος δικαστικής Αρχής, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά τρία μέλη της οργάνωσης και συγκεκριμένα:

• 47χρονος, ο οποίος ήταν επιφορτισμένος με την επικοινωνία με τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης και το συντονισμό της επιχειρησιακής ομάδας, για την εξαγωγή και παραλαβή των ναρκωτικών ουσιών από την κρύπτη του εμπορευματοκιβωτίου,

• 32χρονος, επιφορτισμένος με την εξαγωγή και παράδοση των ποσοτήτων κοκαΐνης στα έτερα μέλη της οργάνωσης και

• 40χρονος, ιδιοκτήτης εταιρείας παροχής υπηρεσιών οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων, ο οποίος παρείχε για λογαριασμό της οργάνωσης χώρο και μέτρα ασφαλείας, για τη διευκόλυνση της εξαγωγής των ναρκωτικών από το εμπορευματοκιβώτιο.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, εκτός από την κοκαϊνη κατασχέθηκαν το εμπορευματοκιβώτιο, δύο οχήματα, 655 ευρώ, 4 κινητά και εξοπλισμός και μηχανήματα της εταιρείας παροχής υπηρεσιών μεταφορών (γερανός, τροχός, μηχάνημα ηλεκτροκόλλησης, εργαλεία κ.α.).

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.