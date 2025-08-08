Ολονύκτια μάχη με την φωτιά στην Κερατέα: Το πύρινο μέτωπο εκτείνεται στα 5 χιλιόμετρα

0

Το βάρος πέφτει στις επίγειες δυνάμεις

Έγιναν οι τελευταίες ρίψεις νερού από τα εναέρια μέσα στην Κερατέα, όπου μαίνεται η φωτιά. Πλέον, δεν μπορούν να επιχειρούν, καθώς νύχτωσε. Το πύρινο μέτωπο φλέγεται ανεξέλεγκτα σε ευθεία 5 χιλιομέτρων και η μάχη θα είναι ολονύκτια για τον περιορισμό του. Το βάρος όλο πέφτει στις επίγειες δυνάμεις.

Έχουν καεί σπίτια, ενώ πέθανε και ένας ηλικιωμένος, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του.

Η εικόνα είναι αποκαρδιωτική, καιώς ένα ολόκληρο τόξο φωτιάς, ένα «στεφάνι» που έχει περικυκλώσει την περιοχή, με τις φλόγες να πλησιάζουν οικισμούς. Το μέτωπο είναι πολλαπλό και εκτεταμένο, η μάχη διαρκής και εξαντλητική.

Άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., «πόρτα-πόρτα» ζήτησαν από τους πολίτες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Μέχρι στιγμής, 79 αστυνομικοί με 39 οχήματα έχουν συμβάλει στην απομάκρυνση 10 πολιτών, κυρίως ηλικιωμένων, από ιδιαίτερα επικίνδυνα σημεία.

Παράλληλα, συνεχή είναι τα μηνύματα από το 112.

Κάτοικοι της περιοχής, κάνουν λόγο για δραματική κατάσταση με τις φλόγες να φτάνουν μέσα στις αυλές περνώντας τις μάντρες.