Παλαιό Φάληρο: «Μπήκα στη θάλασσα και άφησα την Τζένα» – Στη φυλακή η 32χρονη για τη δολοφονία της 3χρονης κόρης της

Όσα είπε στην απολογία της

Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνει με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, η 32χρονη από την Αλγερία που κατηγορείται για τη δολοφονία της τριών ετών κόρης της, την οποία φέρεται να εγκατέλειψε νεκρή στην παραλία του Παλαιού Φαλήρου.

Έπειτα από μια διαδικασία, που διήρκεσε σχεδόν έξι ώρες και με τη συνδρομή διερμηνέα αραβικών, καθώς η Αλγερινή δεν γνωρίζει ελληνικά, η κατηγορούμενη κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη για το έγκλημα σε βάρος του μικρότερου παιδιού της.

Η γυναίκα αρνήθηκε το κατηγορητήριο και επανέλαβε στον ανακριτή όσα έχει πει προανακριτικά. Ότι το κοριτσάκι χτύπησε σφόδρα, ενώ ετοιμαζόταν να της κάνει μπάνιο και ότι έχασε τις αισθήσεις της. Όπως φαίνεται να ισχυρίστηκε, θεωρώντας πως το παιδί είναι νεκρό, πανικοβλήθηκε και σκέφτηκε να το πάει στη θάλασσα.

«...Μπήκα στη θάλασσα και άφησα την Τζένα. Δεν άντεξα να γυρίσω πίσω να κοιτάξω το παιδί...», είπε στον δικαστικό λειτουργό, συμπληρώνοντας πως έχει μετανιώσει.

Όπως περιέγραψε: «Με τη Τζένα μπήκαμε στη ντουζιέρα για να κάνει μπάνιο.

Μου ζήτησε νερό, και όταν πήγα στην κουζίνα για να της φέρω, άκουσα έναν γδούπο σαν να είχε πέσει.

Γύρισα γρήγορα πίσω και την είδα πεσμένη στο πάτωμα και με σπασμούς.

Την πήρα αγκαλιά και προσπάθησα να τη συνεφέρω και επανήλθε λίγα λεπτά αργότερα.

Ξαναμπήκαμε στο μπάνιο και χτύπησε για δεύτερη φορά.

Έχασε τις αισθήσεις της και, όσο και αν προσπάθησα, δεν επανερχόταν.

Θεώρησα ότι η Τζένα ήταν νεκρή.

Πανικοβλήθηκα, φοβήθηκα. Εκείνη την ώρα αυτό που σκέφτηκα ήταν να πάω στη θάλασσα. Ήταν λάθος μου και το έχω μετανιώσει, αλλά ήταν ήδη νεκρό.

Έφθασα στο Φάληρο με τραμ, ψώνισα στο περίπτερο και μετά πήγαμε στην παραλία.

Έπαιξαν τα παιδιά στην παιδική χαρά και στη συνέχεια, επιστρέφοντας και πάλι στην παραλία, μπήκα στη θάλασσα και άφησα την Τζένα.

Δεν άντεξα να γυρίσω πίσω να κοιτάξω το παιδί».

Η σορός της τρίχρονης Τζένα εντοπίστηκε ξημερώματα της Κυριακής, 27 Ιουλίου, να επιπλέει στη θάλασσα, στην παραλία Έδεμ, στο Παλαιό Φάληρο.

Η 32χρονη έφτασε στο ανακριτικό γραφείο λίγο μετά τις 10:30 το πρωί της Τετάρτης, φορώντας λευκό τζόκεϊ και μαύρα γυαλιά ηλίου. Ήταν ανέκφραστη, με ψυχρό βλέμμα, αποφεύγοντας να αντιδράσει ή να μιλήσει στους δημοσιογράφους που την περίμεναν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μόνη στιγμή που έδειξε συναισθηματική φόρτιση ήταν κατά τη διάρκεια της απολογίας της.

Παρά τις βαριές κατηγορίες που της αποδίδονται, η ίδια υποστηρίζει σθεναρά την αθωότητά της. Οι συνήγοροί της αναμένεται να υποστηρίξουν ότι ο θάνατος της μικρής δεν οφείλεται σε πνιγμό, ενώ αναμένουν τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων για να ενισχύσουν τη θέση τους. Παράλληλα, αναμένεται να διευκρινιστεί αν τα τραύματα που εντοπίστηκαν στο κεφάλι της 3χρονης σημειώθηκαν πριν ή μετά τον θάνατό της.

«Η εντολέας μας παραδέχτηκε κάποια λάθη που έχει κάνει, σε καμία των περιπτώσεων όμως, δεν αποδέχεται την κατηγορία ότι είναι εκείνη η οποία αφαίρεσε την ζωή του ίδιου της του παιδιού», είπε ο έτερος δικηγόρος της 32χρονης, Γιώργος Κριεμάδης.

Εν αναμονή των εργαστηριακών αναλύσεων οι Αρχές

Την ίδια ώρα οι Αρχές βρίσκονται σε αναμονή των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών αναλύσεων στα κατασχεμένα ρούχα και αντικείμενα της 32χρονης που βρέθηκαν από την Ασφάλεια πεταμένα σε θάμνους, σε κοντινή απόσταση από την οικία της κατηγορούμενης, αλλά και τα αποτελέσματα από την ανάλυση του κινητού της τηλεφώνου. Η ίδια η κατηγορούμενη πλέον έχει αλλάξει γραμμή και δηλώνει αθώα.

Εκτός του φορέματός της που φρόντισε να πετάξει, ιδιαίτερη σημασία έχουν τα χάπια πρεγκαμπαλίνης που βρέθηκαν, εν αναμονή πάντα και των τοξικολογικών εξετάσεων στο παιδί, όπως και η βούρτσα μαλλιών της 32χρονης που επίσης πέταξε που θα εξεταστεί στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, μήπως έχει χρησιμοποιηθεί σε κάποιο περιστατικό κακοποίησης ή την απέρριψε για να εξαφανίσει εντελώς το DNA της.

Στην σπουδή που έδειξε μετά το έγκλημα να εξαφανίσει τα πειστήρια, συμπεριλαμβάνεται και η απόρριψη του εισιτηρίου του τραμ με το οποίο κατέβηκε το μοιραίο βράδυ με τα παιδιά της στην παραλία. Μάλιστα, η ίδια μόλις δύο 24ωρα μετά την δολοφονία της κόρης της, επιχείρησε να διαφύγει και από την χώρα, επικοινωνώντας με την Πρεσβεία της και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, χωρίς όμως να προλάβει.