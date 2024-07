Μαφιόζικη εκτέλεση στο Ψυχικό: Τι υποστηρίζουν οι δύο επιχειρηματίες της Μυκόνου που φέρεται να βρίσκονται στο «μικροσκόπιο»

0

Τόσο ο εργολάβος, όσο και ο επιχειρηματίας που ασχολείται με μεσητίες το «νησί των ανέμων» διαψεύδουν ότι βρισκόταν σε διαμάχη με τον τοπογράφο

Δύο πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στην υπόθεση της εν ψυχρώ δολοφονίας του 54χρονου τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη στο Νέο Ψυχικό, είναι ένας εργολάβος της Μυκόνου και ένας επιχειρηματίας που ασχολείται με τα κτηματομεσιτικά του νησιού.

Τα δύο αυτά πρόσωπα έχουν μία μεγάλη διαμάχη με πολλές διαφωνίες. Ο εργολάβος μάλιστα θα πει, ότι ο 54χρονος τοπογράφος είχε διαφορές με τον επιχειρηματία, κάτι όμως που ο τελευταίος θα το διαψεύσει. Ο εργολάβος που βρέθηκε στο «στόχαστρο», μιλώντας στο Mega, είπε ότι είχε συνεργαστεί με τον 54χρονο τοπογράφο και δεν υπήρξαν διαφωνίες μεταξύ τους. «Τριακόσια άτομα δουλεύουν μαζί μου και υπάρχουν φορές, που χρειάζεται να έρθουν κι άλλοι. O 54χρονος τοπογράφος ήταν σε όλα του τυπικός. Εισφορές, ασφαλιστικά, εφορίες, τα πάντα. Παρ’ όλα αυτά, φήμες και κουτσομπολιά υπήρχαν συνέχεια. Ήταν ο καλύτερος και συνεχώς βελτιωνόταν. Τι να έκανε; Να σταματούσε να είναι ο καλύτερος, για να μην του κάνουν κακό; Δεν γίνεται έτσι. Εσείς δεν παλεύετε να βγάλετε στην εκπομπή σας ό,τι καλύτερο μπορείτε; Αν σας πω σταματήστε, γιατί με ενοχλείτε, θα σταματήσετε;», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή Live News.

«Δεν υπήρχε αντιδικία με τον τοπογράφο»

Ο επιχειρηματίας της Μυκόνου θα αρνηθεί επίσης, ότι υπήρχαν διενέξεις και κόντρες με τον 54χρονο τοπογράφο. Όπως θα πει το περιβάλλον του, δεν υπήρξε αντιδικία για τα οικόπεδα στον Άγιο Στέφανο Μυκόνου. «Όλα όσα ακούγονται, είναι ανακρίβειες. Δεν τον έχει καλέσει κανείς για να καταθέσει. Ο επιχειρηματίας δεν είχε ποτέ "τυφλό" οικόπεδο. Δεν υπάρχει οικόπεδο με αντιδικία στον Άγιο Στέφανο. Ο επιχειρηματίας δεν είχε ποτέ αντιδικία με τον νεκρό τοπογράφο. Αντιθέτως, ήταν συνεργάτες 12 χρόνια και κάποια στιγμή ο Παναγιώτης Στάθης επέλεξε να δουλέψει με κάποιους άλλους επιχειρηματίες και είχε φτιάξει δική του ομάδα. Όσο συνεργάζονταν, ο τοπογράφος ήταν εξωτερικός συνεργάτης στην εταιρεία του επιχειρηματία, κάνοντας τοπογραφικά και δεν ήταν συνέταιροι πουθενά και δεν είχαν συναλλαγές. Γινόταν δηλαδή ένα πρότζεκτ σε μια περιοχή και έβγαιναν και οι δυο κερδισμένοι από αυτό» είπε συγγενικό πρόσωπο του επιχειρηματία.

«Στο κομμάτι του Four Seasons, είχε ανατεθεί στον 54χρονο να τοπογραφήσει την περιοχή και ο επιχειρηματίας ήταν μεσίτης στην περιοχή αυτή, κάνοντας αρκετές αγοραπωλησίες. Τότε, η εταιρεία Four Seasons επέλεξε να πάρει το οικόπεδο του επιχειρηματία και όχι του τοπογράφου. Του 54χρονου το αγόρασαν άλλοι Άραβες. Και τα δυο οικόπεδα είχαν δρόμο κανονικά. Δεν είχαν κόντρα ποτέ γι’ αυτό. Μάλιστα, υπάρχουν και τα μηνύματα, από τότε που ο επιχειρηματίας του έλεγε να μην ανησυχεί, που το Four Seasons δεν επέλεξε το δικό του ακίνητο και πράγματι, το πούλησε σε άλλους και σε καλύτερη τιμή» είπε το ίδιο πρόσωπο.

Το περιβάλλον του επιχειρηματία θα πει, πως έχει μπει στο στόχαστρο, επειδή είναι κατά της αυθαιρεσίας που επικρατεί στη Μύκονο, ενώ θα ρίξει τις ευθύνες στον εργολάβο. «Τον επιχειρηματία τον βάζουν στο στόχαστρο μόνο για έναν λόγο: Επειδή είναι κατά της αυθαιρεσίας, κατά της ανομίας, κατά της όλης κατάντιας που επικρατεί στο νησί. Ο επιχειρηματίας δεν συνεργάστηκε ποτέ, ούτε με τον εργολάβο που αρχικά έλεγαν ότι εμπλέκεται. Είναι ένας άνθρωπος, που ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στη Μύκονο από το μηδέν, πάλεψε για να κάνει όσα έχει καταφέρει» αναφέρει το περιβάλλον του σύμφωνα με το Mega.

«Τώρα, του ρίχνει λάσπη ο εργολάβος, ο οποίος θέλει να καλύψει την δολοφονία του κρατούμενου στον Κορυδαλλό, ο οποίος είχε πει όλη την αλήθεια για τον ξυλοδαρμό του επιχειρηματία το 2020. Ο κρατούμενος είχε ομολογήσει, ότι ο εργολάβος τον έβαλε να χτυπήσει τον επιχειρηματία. Ο εργολάβος είναι η μαφία των αυθαιρέτων και έχει πρόβλημα, με όποιον κάνει δουλειές στο νησί. Τα τελευταία χρόνια ο τοπογράφος είχε γίνει πιο αυταρχικός στις σχέσεις του, ήθελε να περνάνε όλα από τα χέρια του, ποτέ όμως δεν είχαν κόντρα μεταξύ τους», είπε το περιβάλλον του επιχειρηματία.