Guardian: Ο Μπλερ εξέταζε «μακροπρόθεσμο δανεισμό» των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα – Ποιο θα ήταν το αντάλλαγμα

Ο Τόνι Μπλερ εξέτασε το ενδεχόμενο ενός «μακροπρόθεσμου δανείου» των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, με την ελπίδα να υποστηριχθεί η υποψηφιότητα του Λονδίνου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012, όπως αποκαλύπτουν πρόσφατα δημοσιοποιημένα έγγραφα, σύμφωνα με τη βρετανική Guardian.

«Είκοσι χρόνια πριν ο Ρίσι Σούνακ ακυρώσει συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για το ζήτημα της ιδιοκτησίας των Γλυπτών, η Ελλάδα ασκούσε πιέσεις στον Μπλερ, τον τότε πρωθυπουργό, για ένα μακροπρόθεσμο δάνειο, παρακάμπτοντας το ζήτημα της ιδιοκτησίας», σημειώνει το δημοσίευμα.

«Το ελληνικό σχέδιο “επανένωσης” προέβλεπε την τοποθέτησή τους στο ακόμα τότε σχεδιαζόμενο μουσείο της Ακρόπολης – “με θέα τον ιερό βράχο από τον οποίο προήλθαν”. Ένα σχέδιο, το οποίο θα ήταν έτοιμο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, σύμφωνα με την πρόταση που παραδόθηκε στον Τόνι Μπλερ από τον τότε έλληνα πρωθυπουργό, Κώστα Σημίτη, κατά τη διάρκεια συνάντησής τους τον Οκτώβριο του 2002», συνεχίζει η Guardian.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η θέση της βρετανικής κυβέρνησης ήταν ότι το θέμα αφορούσε αποκλειστικά στους διαχειριστές του Βρετανικού Μουσείου και η τότε υπουργός Πολιτισμού, Τέσα Τζάουελ, είχε συμβουλεύσει τον Μπλερ ότι οποιοσδήποτε δανεισμός θα ήταν σε «μακροπρόθεσμη και μάλιστα μόνιμη» βάση.

Blair considered loan of Parthenon marbles to help London Olympics bid https://t.co/gv5fW8cSOK

— The Guardian (@guardian) December 29, 2023