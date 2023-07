Φωτιά στην Κέρκυρα: Εκκενώνεται η περιοχή Ημερολιά

Με νέο μήνυμα από το 112 ενημερώνονται όσοι βρίσκονται στην Ημερολιά της Κέρκυρας ότι πρέπει να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς το λιμάνι της Κασσιόπης καθώς οι φλόγες της φωτιάς έχουν πλησιάσει επικίνδυνα την περιοχή.

Η αστυνομία, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, έχει κλείσει τους δρόμους, τόσο προς το χωριό Λούτσες, όπου εστάλη και μήνυμα εκκένωσης πριν από τρεις ώρες, όσο και προς την Κασσιόπη.

Στα μέτωπα της φωτιάς επιχειρούν πυροσβέστες, εθελοντές, κάτοικοι και επικρατεί εκνευρισμός, καθώς πολλοί είναι εκείνοι που θέλουν να πάνε προς τα σπίτια τους και η αστυνομία δεν τους το επιτρέπει.

⚠️ Attention 1️⃣1️⃣2️⃣ #Corfu #Kerkyra

🆘 If you are in Imerolia, evacuate now to Kassiopi Port

🔥 Wildfire in the area

‼️ Follow instructions of Authorities

ℹ️ https://t.co/vWQI6uLeKA@pyrosvestiki@hellenicpolice https://t.co/eewYQ4NaE5

— 112 Greece (@112Greece) July 25, 2023