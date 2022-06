Το τέλειο μακιγιάζ από την Estée Lauder 

0

Με τη σειρά Double Wear make up, τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα!

Το να βρεις το τέλειο foundation είναι μερικές φορές σαν να ψάχνεις βελόνα στα άχυρα. Φανταστείτε να βρείτε ένα make up που να εφαρμόζει τέλεια στην επιδερμίδα σας, να εξαφανίζει τυχόν ατέλειες του δέρματος και να παραμένει το ίδιο πρωί και βράδυ μετά από μια ολόκληρη μέρα στη δουλειά. Δεν υπάρχει; Λάθος, κυρίες μου! Με τη σειρά Double Wear make up της Estée Lauder, τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα!

Make up Που έχει γίνει δημοφιλές [h2]

Οι επιλογές προϊόντων είναι τεράστιες, αλλά εδώ μπορούμε να βρούμε ποιοτικά προϊόντα ομορφιάς που κάθε λάτρης των καλλυντικών ονειρεύεται κρυφά. Ποιος δεν θα ήθελε το θρυλικό concealer λάμψης Yves Saint Laurent Touche Éclat στο ράφι με τα καλλυντικά του;

Ακόμη και μεταξύ των make-ups υπάρχει ένα τέτοιο διαμάντι. Το Estée Lauder Double Wear Stay In Place Makeup είναι αναγνωρισμένος ηγέτης μεταξύ των make up artists και των διεθνών bloggers. Μόλις το δοκιμάσετε, δεν θα θέλετε κάποιο άλλο. Δεν το πιστεύετε; Τότε δοκιμάστε το κι εσείς.

Μακράς διάρκειας αντοχή του μακιγιαζ [h2]

Το make up Estée Lauder Double Wear Stay In Place είναι best seller χάρη στην εκπληκτική του αντοχή. Ποιο make up μπορεί να καυχηθεί ότι διαρκεί άψογα ακόμη και μια επίσκεψη στη σάουνα; Η απίστευτη αντοχή του, που φτάνει τις 15 ώρες, είναι ιδανική τόσο για το ημέρας όσο και για το βραδινό μακιγιάζ. Είτε τρέχετε για να προλάβετε το λεωφορείο μέσα στον καυτό ήλιο, είτε σας εκπλήξει μια απροσδόκητη καταιγίδα σε μια ρομαντική βόλτα, το Double Wear make-up δεν θα μετακινηθεί και θα παραμείνει το ίδιο αψεγάδιαστο.

Για ποιον τύπο δέρματος είναι καταλληλότερο; [h2]

Το make up Estée Lauder Double Wear Stay εκτιμάται περισσότερο από τα άτομα με μικτό και λιπαρό δέρμα (διότι δυστυχώς, ξηραίνει το δέρμα). Αλλά μην απελπίζεστε - αν, έχετε ξηρό ή κανονικό δέρμα, αρκεί να αναμίξετε 2-3 σταγόνες λάδι ή ορό προσώπου στο make up πριν από την εφαρμογή (δοκιμάστε πρώτα στο πρόσωπο σας για να δείτε ποια ποσότητα σας ταιριάζει). Αυτό θα δημιουργήσει ένα γαλάκτωμα που θα είναι αρκετά αδιαφανές για το δέρμα σας χωρίς να το ξηραίνει.

Το Double Wear μπορεί να τοποθετηθεί σε στρώσεις ανάλογα με τις ανάγκες σας (ακόμη και κατά τη διάρκεια της ημέρας) χωρίς να δημιουργεί ένα αντιαισθητικό «αποτέλεσμα μάσκας» στο δέρμα σας. Οι αποχρώσεις αποτελούν ξεχωριστό κεφάλαιο - η ευρεία γκάμα από ψυχρές, ουδέτερες, ζεστές έως πολύ ανοιχτές και πολύ σκούρες αποχρώσεις επιτρέπει στις γυναίκες να επιλέξουν εύκολα την κατάλληλη απόχρωση.

Το μόνο μειονέκτημα είναι η συσκευασία, η οποία δεν έχει αντλία. Κάνει τη διανομή λίγο πιο προβληματική (αλλά το έχουμε συνηθίσει και με το make up Revlon Colorstay). Έτσι, πρέπει πρώτα να ρίξετε το make up Estée Lauder Double Wear Stay In Place στο πίσω μέρος του χεριού σας πριν το εφαρμόσετε.

Αν προτιμάτε το πιο ελαφρύ μακιγιάζ ή τις κρέμες BB, το Double Wear make up μπορεί να μην είναι το κατάλληλο για εσάς. Διαφορετικά, προετοιμαστείτε εκ των προτέρων ότι θα ερωτευτείτε παράφορα το γυάλινο μπουκάλι αυτού του μακιγιάζ μετά την πρώτη εφαρμογή.