Φωτιά στα Βίλια: Οι φλόγες πέρασαν μέσα από τον οικισμό Θέα – Πού κατευθύνεται το πύρινο μέτωπο

Μαίνεται για τέταρτη ημέρα η μεγάλη φωτιάς στα Βίλια, με ένα μεγάλο μέτωπο να κατακαίει στο όρος Πατέρα και να κατευθύνεται προς το Πεδίο Βολής στο Κανδήλι Μεγάρων, όπου έχει φτάσει περίπου στα 5-6 χιλιόμετρα, καθώς πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι που ωθούν τις φλόγες προς αυτή την κατεύθυνση, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ωστόσο, η πυρκαγιά στο πέρασμά της έκαψε σπίτια και αποθήκες, που ήταν σε απόσταση από τους οικισμούς και μέσα στο δάσος, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει καταγραφή, κάτι που θα γίνει αφού ελεγχθεί η φωτιά. Όπως ανέφεραν στελέχη του ΠΣ, στην περιοχή αυτή αρχίζει μια βραχώδης έκταση χωρίς βλάστηση και εκτιμούν ότι η φωτιά θα σταματήσει εκεί.

Επίσης, βοηθάει το γεγονός ότι στο σημείο αυτό πνέουν ασθενείς άνεμοι (2 μποφόρ στα Μέγαρα), ενώ στο υπόλοιπο κομμάτι, πιο βόρεια προς την Οινόη, έχει κατά διαστήματα ριπές 4 έως 6 μποφόρ. Αυτό που απασχολεί τους επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι ότι τις απογευματινές ώρες προβλέπεται από την ΕΜΥ ασθενής βροχή, που όμως θα συνοδεύεται από ανέμους, οι οποίοι θα φουντώσουν τις ήδη ενεργές εστίες στην περιοχή.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό Θέα, όπου κάηκαν σπίτια.

Σημειώνεται ότι η πυρκαγιά εκτός των άλλων, έχει καταστρέψει ή έχει προκαλέσει σοβαρές ζημιές και σε σπίτια, στο τόξο Οινόη, Καραούλι, Άγιος Γεώργιος, Παλαιοχώρι, ΤΙΤΑΝ, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν σκληρή μάχη τη νύχτα της Τετάρτης και το πρωί της Πέμπτης για να μην μπουν οι φλόγες στους οικισμούς.

Με απόφαση της η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν αιτήματος του Δημάρχου Χρήστου Ε. Στάθη, κήρυξε τις Δημοτικές Ενότητες Βιλίων, Μάνδρας και Οινόης του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μέχρι και τις 6 Φεβρουαρίου 2022.

Στην πυρκαγιά παραμένουν και επιχειρούν όλες οι επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 12 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη.

Στην ενίσχυση των ελληνικών πεζοπόρων τμημάτων της Πυροσβεστικής με δυνάμεις από άλλες χώρες, προχωρά η κυβέρνηση. Με δεδομένο ότι οι γυναίκες και οι άντρες του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκονται στα όριά τους, έπειτα από σχεδόν τρεις εβδομάδες συνεχούς αγώνα, με τα μεγάλα και δύσκολα πύρινα μέτωπα σε όλη την Ελλάδα, η ανάγκη για ενίσχυσή τους στο πεδίο της μάχης ήταν επιτακτική.

Παρά τις πολύωρες βάρδιες, με τους περισσότερους από αυτούς να είναι άυπνοι για εικοσιτετράωρα και τις ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες κόλασης στις φλεγόμενες περιοχές, με υψηλότατες θερμοκρασίες, καπνούς και εισπνεόμενα σωματίδια, οι έλληνες πυροσβέστες επιμένουν μέχρι τέλους να προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τις πυρκαγιές, μετακινούμενοι από σημείο σε σημείο και σε συνεργασία με τα ξένα τμήματα που επιχειρούν μαζί τους. Ακόμη και όταν υπάρχει βοήθεια από πεζοπόρα τμήματα του εξωτερικού οι ίδιοι είναι στην πρώτη γραμμή κατευθύνοντας τους συναδέλφους τους.

Για την ενίσχυσή των ελληνικών τμημάτων έχει συμφωνηθεί ήδη η παραμονή στη χώρα μας, των πολωνών πυροσβεστών που βρίσκονται εδώ από τις 9 Αυγούστου, ενώ υπάρχουν επαφές και με άλλες χώρες για αποστολή πεζοπόρων ενισχύσεων.

O πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με tweet του στα αγγλικά, ευχαρίστησε δημόσια τον Πολωνό ομόλογό του για τη στήριξη στην Ελλάδα.

Στην ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει: «Μίλησα με τον πρωθυπουργό Μοραβιέτσκι και τον ευχαρίστησα για τη συνεχή βοήθεια της Πολωνίας στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, καθώς οι ομάδες τους θα παραμείνουν στην Ελλάδα για άλλες δύο εβδομάδες. Οι Πολωνοί πυροσβέστες κάνουν καταπληκτική δουλειά στο έδαφος και είμαστε χαρούμενοι που τους έχουμε στο πλευρό μας».

I spoke to Prime Minister @MorawieckiM and thanked him for Poland's continued assistance in fighting the wildfires, as their teams will remain in Greece for another two weeks. The Polish firefighters are doing an amazing job on the ground and we are glad to have them by our side.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) August 19, 2021