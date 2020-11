Σε νάρκη στην Ερυθρά Θάλασσα κοντά στις ακτες της Σαουδικής Αραβίας και της Υεμένης έπεσε το υπό σημαία Μάλτας ελληνόκτητο τάνκερ AGRARI, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Την είδηση γνωστοποίησε η εταιρεία ασφαλείας Ambrey. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, σημειώθηκε έκρηξη και υπέστη ζημιές το κήτος του πλοίου, χωρίς να είναι μέχρι στιγμής γνωστές περισσότερες πληροφορίες.

#BREAKING 🚨🚨🚨#SaudiArabia's oil tanker named AGRARI.

It has been damaged by an explosion caused by Limpet mine attached #RedSea

The accusations pointing at #IRGC of Iran.

Welcome to new Biden world order where Iran is more powerful. pic.twitter.com/xyBOOjzdCG

— Research Wing (@ResearchWing) November 25, 2020