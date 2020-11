Κοροναϊός: Τι αλλάζει στην καθημερινότητα σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες- Πώς θα γίνονται οι μετακινήσεις

0

Τι ισχύει για το ωράριο της εστίασης, χώρους λατρείας και άθλησης- Στο «κόκκινο» πλέον και η Μαγνησία

«Οι στιγμές είναι κρίσιμες αν όμως ενώσουμε όλοι δυνάμεις και ακολουθήσουμε τις οδηγίες των ειδικών, αν εφαρμόσουμε τα μέτρα ευλαβικά μπορούμε να τα καταφέρουμε και η χώρα μας μπορεί να συνεχίσει να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση», επισήμανε, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης σχετικά με την πορεία της πανδημίας της νόσου Covid-19 στην Ελλάδα. Ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε ότι το δεύτερο κύμα της πανδημίας εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς και αντίστοιχα πρέπει να προσαρμόζεται και η στρατηγική της χώρας μας, μια στρατηγική που, όπως είπε, στον πυρήνα της παραμένει σταθερή καθώς «απόλυτη προτεραιότητα ήταν είναι και παραμένει η δημόσια υγεία, προσαρμόζεται όμως σε επιμέρους στοιχεία προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις».

Στη συνέχεια, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, επανέλαβε ότι από σήμερα το πρωί έχει τεθεί σε ισχύ το νέο γενικό σχέδιο για την ανάσχεση του νέου κύματος της πανδημίας, καθώς 46 περιφερειακές ενότητες βρίσκονται στην ζώνη επιτήρησης, επίπεδο Α (κίτρινο), 26 περιφερειακές ενότητες στη ζώνη αυξημένου κινδύνου, επίπεδο Β (κόκκινο), ενώ το ιδιαίτερο υψηλό επιδημιολογικό φορτίο που παρατηρείται στις περιφερειακές ενότητες της Θεσσαλονίκης και Σερρών έκανε αναγκαία τη λήψη άμεσων εξειδικευμένων μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού στις περιοχές αυτές.

Ο κ. Χαρδαλιάς κατέστησε σαφές ότι τα μέτρα που λαμβάνονται στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες σχετίζονται άμεσα με τα επιδημιολογικά δεδομένα, τα στοιχεία και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, αλλά και κάθε φάσης της εξέλιξης του ιού. Γι αυτό το λόγο, όπως είπε, προχώρησαν σε εξειδικευμένα μέτρα για τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες όπου ισχύουν τα μέτρα του επιπέδου Β αυξημένου κινδύνου με τις εξής επιπλέον διαφοροποιήσεις.

-Ισχύει περιορισμός της κυκλοφορίας των πολιτών καθώς η μετακίνηση επιτρέπεται για τους ακόλουθους λόγους:

-Μετακίνηση από και προς στην εργασία ή κατά τη διάρκεια της εργασίας για την οποία απαιτείται βεβαίωση από τον εργοδότη, από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Για τη μετακίνηση των μαθητών από και προς στο σχολείο παρέχεται βεβαίωση κίνησης από τον διευθυντή του σχολείου.

-Επίσης επιτρέπονται οι μετακινήσεις με αποστολή SMS στο 13033 για τους συγκεκριμένους και μόνο λόγους:

-SMS με κωδικό 1 αποστέλλεται για μετακίνηση για λόγους υγείας όπως μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στο γιατρό, μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.

- SMS με κωδικό 2 αποστέλλεται για μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα ειδών πρώτης ανάγκης.

- SMS με κωδικό 3 αποστέλλεται για μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση και μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες μετά τον καθορισμό ραντεβού για τον οποίο ο πολίτης ενημερώνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς . Σε περίπτωση ελέγχου ο πολίτης πρέπει να επιδείξει και την ανώτερο ενημέρωση αλλά και για μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.

- SMS με κωδικό 4 αποστέλλεται για μετάβαση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη, για μεταφορά από και προς τον τόπο εργασίας συζύγου ή συγγενούς πρώτου βαθμού, εφόσον υφίσταται σχετική ανάγκη καθώς και για συνοδεία μαθητή στο σχολείο από γονέα ή κηδεμόνα.

- SMS με κωδικό 5 αποστέλλεται για μετάβαση σε κηδεία υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα πάντα με τις κείμενες διατάξεις.

- SMS με κωδικό 6 αποστέλλεται για σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, υπό την προϋπόθεση τήρησης της αναγκαίας απόστασης του ενάμισι μέτρου και για μετάβαση για σίτιση αδέσποτων ζώων, εφόσον η μετάβαση πραγματοποιείται εντός του δήμου κατοικίας του πολίτη.

Από τις 21.00 έως τις 5.00 το πρωί επιτρέπεται η μετακίνηση αποκλειστικά και μόνο για λόγους εργασίας, για λόγους υγείας ή για λόγους που αφορούν σε κίνηση με κατοικίδιο ζώο πάντα με τη σχετική βεβαίωση μετά από την αποστολή sms αντίστοιχα. Επιπλέον αναστέλλονται οι αεροπορικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις με το εξωτερικό και δεν επιτρέπεται η μετακίνηση εκτός νομού. Οι πολίτες μπορούν να μετακινηθούν εκτός περιφερειακής ενότητας μόνο για επαγγελματικούς λόγους και λόγους υγείας καθώς και για να επιστρέψουν στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Να σημειωθεί ότι η μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας ισχύει άπαξ, δηλαδή όταν κάποιος μένει μόνιμα εκτός της Θεσσαλονίκης και των Σερρών μπορεί να ταξιδέψει, αλλά δεν είναι δυνατή η επιστροφή στη Θεσσαλονίκη ή στις Σέρρες προτού αρθούν τα σχετικά μέτρα.

Επίσης αναστέλλεται η λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων, των δικαστηρίων εκτός από τις περιπτώσεις επείγοντος, των κομμωτηρίων και των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής, του λιανεμπορίου καθώς και οι πρόβες και τα τηλεοπτικά και κινηματογραφικά γυρίσματα.

Πρόσθετα μέτρα ισχύουν επίσης για τον αθλητισμό καθώς για τις Π.Ε της Θεσσαλονίκης και των Σερρών προβλέπονται τα εξής:

-Αναστέλλεται κάθε αθλητική δραστηριότητα. Επιτρέπεται μόνο η ατομική άσκηση και μόνο σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους.

Επίσης αναστέλλονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις των περιοχών αυτών οι αγώνες της Α' Εθνικής ποδοσφαίρου Super League και της Α1 Εθνικής κατηγορίας Καλαθοσφαίρισης Basket League, ενώ επιτρέπονται μόνο οι ευρωπαϊκοί αγώνες Champions League, Europa League, Euroleague και Basketball Champions League, σύμφωνα με τα ειδικά πρωτόκολλα των UEFA, FIBA και Euroleague.

-Επίσης τα καταστήματα τροφίμων είναι ανοιχτά μέχρι τις 20:30 ενώ ισχύουν και τα υπόλοιπα μέτρα που προβλέπονται για το επίπεδο Β αυξημένου κινδύνου.

Όσον αφορά τα σχολεία παραμένει ανοιχτή η πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τα γυμνάσια, ενώ για τα Λύκεια προβλέπεται τηλεκπαίδευση. Όπως σημείωσε ο κ. Χαρδαλιάς, η απόφαση αυτή δεν σχετίζεται με την επιδημιολογική εικόνα των ιδίων των σχολείων. «Τα σχολεία έχουν ανταποκριθεί πάρα πολύ καλά και αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια τόσο στους μαθητές που προσαρμόστηκαν καθώς και στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς μας. Έχουμε δει ότι δεν υπήρχε μεγάλη ενδοσχολική διασπορά, όπως αποδεικνύουν και τα στοιχεία καθώς από τις 14 Σεπτεμβρίου μέχρι την 1η Νοεμβρίου 73 σχολικές μονάδες και 621 τμήματα βρίσκονται σε αναστολή, ποσοστό δηλαδή 0,52 και 0,76 αντίστοιχα. Πρόθεσή μας είναι τα σχολεία να είναι ανοιχτά και το επιδημιολογικό φορτίο δείχνει ότι δεν είναι το πρόβλημα τα σχολεία μας», υπογράμμισε, ενώ έφερε ως παράδειγμα την Καστοριά αλλά και την Κοζάνη, που όπως τόνισε, σε όλες τις δειγματοληπτικές έρευνες που έγιναν στις περιοχές αυτές που ήταν στο κόκκινο απεδείχθη ότι το ποσοστό θετικότητας στα τεστ ήταν κάτω της μονάδας, μόλις 0,6%. Μόνο 4 τεστ ήταν θετικά στα 660 που έγιναν στοχευμένα στις περιοχές αυτές και μέσα στις εκπαιδευτικές μονάδες, άρα δεν υπήρχε θέμα διασποράς μέσα στα σχολεία.

Παρόλα αυτά οι ειδικοί χθες αποφάσισαν ότι καλό είναι για τα Λύκεια της Θεσσαλονίκης και των Σερρών να εφαρμοστεί τηλεκπαίδευση διότι, όπως γνωστοποίησε ο κ. Χαρδαλιάς, φοβούνται ότι σε περιοχές που υπάρχει μεγάλη διασπορά ενδεχομένως μέσα από την κοινότητα σιγά - σιγά να μπει ο ιός και στα σχολεία.

«Αυτή ήταν η λογική που ανέπτυξαν οι ειδικοί χθες το βράδυ και γι αυτό προχωρήσαμε και σε αυτή την αλλαγή όσον αφορά στη λειτουργία των σχολείων», επισήμανε .

Όσον αφορά τους χώρους λατρείας στις Π.Ε της Θεσσαλονίκης και των Σερρών ισχύουν τα εξής:

-Οι λειτουργίες όλες πραγματοποιούνται χωρίς την παρουσία πιστών ενώ οι κηδείες πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή του απολύτως στενού συγγενικού περιβάλλοντος του αποβιώσαντος και μέχρι 9 άτομα.

Παράλληλα ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε στην περιφερειακή ενότητα της Μαγνησίας όπου παρατηρήθηκε αύξηση του ιικού φορτίου με αποτέλεσμα η περιοχή να ενταχθεί τελικά στο κόκκινο επίπεδο, επίπεδο Β αυξημένου κινδύνου.

Αυτή τη στιγμή η Μαγνησία έχει 135 ενεργά κρούσματα ενώ μέσω της διαδικασίας ιχνηλάτησης έχουν εντοπιστεί 311 στενές επαφές τους οι οποίες και βρίσκονται σε κατ' οίκον απομόνωση. «Τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι σημαντικό να δράσουμε άμεσα προκειμένου να περιορίσουμε άμεσα τη διασπορά του ιού και σε αυτή την περιοχή», σημείωσε ο κ. Χαρδαλιάς.

Διευκρινίσεις για τα μέτρα που ισχύουν στο κόκκινο επίπεδο

Σχετικά με τα μέτρα που ισχύουν στο κόκκινο επίπεδο, στο επίπεδο Β δηλαδή αυξημένου κινδύνου ο κ. Χαρδαλιάς προχώρησε σε κάποιες διευκρινίσεις.

-Οι περιορισμοί που ισχύουν για τα ταξί και τα ΙΧ, ένας επιβάτης μαζί με τον οδηγό, δεν ισχύουν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Επιτρέπεται η μεταφορά και δεύτερου επιβάτη όταν η μετακίνηση γίνεται για ιατρικούς λόγους. Ένας ηλικιωμένος ή ένα άτομο με ειδικές ανάγκες που μεταβαίνει σε νοσοκομείο ή για εξετάσεις μπορεί να έχει μαζί του έναν οικείο του να τον συνοδεύει ή δύο γονείς μπορούν να συνοδεύσουν το παιδί τους σε μία έκτακτη ανάγκη. Το μόνο που απαιτείται είναι να έχουν μαζί τους όλα τα σχετικά αποδεικτικά.

-Επιπλέον σύμφωνα με τη γενική γραμματεία εμπορίου και προστασίας του καταναλωτή διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων οπτικών και των καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε αριθμό τηλεφώνου ανάγκης που θα δίνεται από τους ίδιους τους καταστηματάρχες.

- Ακόμη, στο πεδίο εφαρμογής της αναστολής λειτουργίας του ΚΑΔ 9604 που αφορά στην φυσική ευεξία εντάσσονται όλες οι δραστηριότητες του κωδικού αυτού. Τόσο στο επίπεδο Β Αυξημένου Κινδύνου όσο και στη Θεσσαλονίκη και στις Σέρρες αναστέλλονται όλες οι σχετικές δραστηριότητες.

-Η αναστολή της λειτουργίας του λιανεμπορίου δεν περιλαμβάνει το λιανικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης με διανομή κατ' οίκον το οποίο συνεχίζει να λειτουργεί.

-Οι διατάξεις που αφορούν την μη τήρηση των μέτρων από νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα συμπεριλαμβάνουν και τις ιδιωτικές κλινικές.

-Στις ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από αθλητικά σωματεία και ομίλους για ατομικά αθλήματα συμπεριλαμβάνονται και αυτές των νόμιμων αδειοδοτουμένων ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Παράλληλα διευκρινίστηκε ότι στις Π.Ε Θεσσαλονίκης και Σερρών οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από τα καταστήματα, το take away και το drive through δεν επιτρέπεται. Επιτρέπεται μόνο το delivery.

Πώς οδηγηθήκαμε στα νέα αυστηροποιημένα μέτρα

Ερωτηθείς τι είναι αυτό που τους οδήγησε να πάρουν αυτές τις αποφάσεις που ανακοινώθηκαν πριν λίγες ημέρες κ. Χαρδαλιάς είπε ότι τα κριτήρια είναι απόλυτα επιδημιολογικά. «Κάνουμε αυτό που μας προτείνουν οι επιδημιολόγοι μας και δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό από ότι γίνεται παγκόσμια. Έχουμε φτάσει σε μία φάση που πρέπει να πάρουμε πολύ σημαντικές αποφάσεις, αποφάσεις που αφορούν και το ζήτημα της εστίασης, που αφορούν και το ζήτημα των αθλητικών δραστηριοτήτων. Δεν στοχοποιούμε καμία κατηγορία επαγγελματιών ή κλάδων. Αυτό που κάνουμε είναι να δώσουμε χώρο και να προασπίσουμε το σύστημα υγείας γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή», σημείωσε, ενώ προσέθεσε ότι αν κάτι αυτή τη στιγμή τους προβληματίζει είναι ότι δεν πρέπει να επιτρέψουν την υπερμετάδοση του ιού. «Είμαστε ανοιχτοί στις όποιες προτάσεις αλλά προτάσεις που λένε ότι γύρω από κάθε χώρο εστίασης ή γύρω από κάθε μπαρ πρέπει να υπάρχει κι ένας αστυνομικός, νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αποδείχθηκε αυτό. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων της εστίασης προσπάθησαν και πάλεψαν για να εφαρμόσουν όλα τα μέτρα που χρειάζονταν. Υπήρχαν αυτοί οι λίγοι οι οποίοι δυστυχώς έχουν τη ευθύνη για πάρα πολλά συγκεκριμένα ζητήματα, και δεν αφορά την εστίαση μόνο. Τα πρωτόκολλα σε κάποιες περιοχές δεν λειτούργησαν με αποτέλεσμα να έχουμε περιοχές που φαίνεται και από τις αποφάσεις που έχουμε πάρει και από τα επιδημιολογικά δεδομένα ότι είναι εξαιρετικά φορτισμένες», επισήμανε.

Φέρνοντας ως παράδειγμα την Super League 1 είπε ότι εκεί εφαρμόζονται κάποια πρωτόκολλα τα οποία είναι ευρωπαϊκά με testing κάθε εβδομάδα μοριακού ελέγχου σε όλους τους αθλητές και σε όλους τους συνοδούς. «Ανοιχτοί είμαστε και στην Superleague 2 και σε εθνικές κατηγορίες και του χάντμπολ και του βόλεϊ και όλων των υπολοίπων, αλλά χωρίς εκπτώσεις στη δημόσια υγεία. Είμαστε εδώ για να μας υποβάλλουν συγκεκριμένες προτάσεις με συγκεκριμένα πρωτόκολλα τα οποία όμως θα ακολουθούν ακριβώς τα πρωτόκολλα που εφαρμόζονται και στην περίπτωση της Superleague 1 όχι με διάφορα rapid test επειδή είναι φθηνά αλλά με μοριακό έλεγχο», υπογράμμισε.

«Τα μέτρα είναι δυναμικά, τα αντανακλαστικά μας είναι άμεσα γιατί αυτή είναι η ευθύνη μας απέναντι στα πραγματικά δεδομένα. Είναι ώρα ευθύνης για όλους. Η πολιτεία έρχεται ομπρέλα να στηρίξει οικονομικά όλες εκείνες τις κατηγορίες που είτε έχουν κλείσει με εντολή της είτε πλήττονται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Τον επόμενο ένα μήνα έχουμε ένα μεγάλο στοίχημα και το στοίχημα αφορά τον καθένα ξεχωριστά αλλά και όλους μαζί. Αυτό που λέμε είναι η έκκληση και η παράκληση. Αυτή τη στιγμή σαν χώρα σαν σύστημα υγείας πρέπει να κρατήσουμε και θα κρατήσουμε μόνο αν τηρούμε τα μέτρα. Όπου τηρήθηκαν τα μέτρα όπου εφαρμόστηκαν τα αποτελέσματα είναι καλά. Ήδη στις Σέρρες δείχνει να υπάρχει μία μικρή σταθεροποίηση, ήδη στα Γιάννενα τις πρώτες 5,6 μέρες υπάρχει μία σταθεροποίηση, στην Αττική δόθηκε ένας μεγάλος αγώνας, δέχεται πίεση το σύστημά μας αλλά τα ποσοστά έξαρσης της πανδημίας είναι δυσανάλογα και μικρότερα σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Συναγερμός, επαγρύπνηση, αυτές τις 30 μέρες. Είναι στοίχημα που έχει να κάνει με όλους μας και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε», κατέληξε ο κ. Χαρδαλιάς.

Ερωτηθείς γιατί έλαβαν τα ίδια μέτρα με πολλές άλλες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι «παίρνουμε τα κατάλληλα μέτρα την κατάλληλη στιγμή. Είμαστε μπροστά από όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και αυτή είναι η επιδημιολογική μας κατάσταση. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός. Είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουν όλοι ότι από την στιγμή που έχουμε έναν κερδισμένο χρόνο δεν πρέπει να τον σπαταλήσουμε. Κι αυτός ο κερδισμένος χρόνος έχει να κάνει με ένα σύστημα υγείας που πιέζεται και πρέπει όλοι να δουλέψουμε στη λογική να παραμείνει ακέραιο και να μην φτάσουμε σε σημείο για το ποιοι θα μείνουν και ποιοι θα φύγουν. Στην τεράστια προσπάθεια και επιμονή που έχουμε δείξει αυτό που χρειάζεται είναι να προσθέσουμε 30 ακόμη μέρες».

