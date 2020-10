ISS Hellas: Διάκριση στα HR Awards 2020

0

Κατέκτησε το βραβείο Bronze στην κατηγορία Best CSR Initiative

Μία ακόμα διάκριση απέσπασε η ISS Facility Services Hellas στα HR Awards 2020, στην τελετή απονομής που διεξήχθη στις 14 Οκτωβρίου 2020, στο House 124.

Η ISS έλαβε το βραβείο Bronze στην κατηγορία Best CSR Initiative (with employees’ involvement) για την πρωτοβουλία της «Εγώ Θα Πάω. Εσύ;» που αφορά στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Με έμπνευση από τον αγώνα που δίνει το Άλμα Ζωής - Greece Race for the cure και με αφορμή το μήνα Οκτώβριο που είναι αφιερωμένος στον καρκίνου του μαστού, η ISS προσέφερε 140 μαστογραφίες στις εργαζόμενες γυναίκες-συναδέλφους της εταιρείας άνω των 35 ετών. Χωρίς να απαιτείται παραπεμπτικό από ιατρό ή αναμονή στο διαγνωστικό κέντρο, οι ενδιαφερόμενες είχαν τη δυνατότητα να μεταβούν σε συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και να εξεταστούν δωρεάν.

Ο κ. Κωνσταντίνος Μωραϊτάκης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ISS Ελλάδας ανέφερε: «Είναι η δεύτερη διάκριση που λαμβάνουμε για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία «Εγώ Θα Πάω. Εσύ;» αποδεικνύοντας ότι η ISS συνεχίζει να στέκεται δίπλα στους ανθρώπους της με ευαισθησία και υπευθυνότητα».

Από τη μεριά της η Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού της εταιρείας, κα Χριστίνα Κατσάμπαλου πρόσθεσε: «Μέσω αυτής της ενέργειας καταφέραμε να ενισχύσουμε τους συναδέλφους που το έχουν πραγματικά ανάγκη και να προάγουμε έννοιες όπως πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, αξία ζωής, βάζοντας πάντα μπροστά τον άνθρωπο και τις ανάγκες του».

Σχετικά με την ISS

Η ISS Ελλάδας είναι ο market leader στον κλάδο του Facility Management στην Ελλάδα. Ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1977 και σήμερα έχοντας περισσότερους από 2.000 εργαζόμενους και €38 εκ. κύκλο εργασιών συνεχίζει την ανοδική της πορεία. Η ISS διακρίνεται για την υπηρεσία της συνολικής διαχείρισης κτηριακών εγκαταστάσεων (Integrated Facility Solutions) που ενδεικτικά περιλαμβάνει υπηρεσίες τεχνικής συντήρησης, καθαρισμού, υποστήριξης λειτουργίας γραφείου, φύλαξης, εστίασης καθώς επίσης και υπηρεσίες προσωρινής απασχόλησης διαφόρων ειδικοτήτων, βοηθώντας ουσιαστικά τους πελάτες της να εργάζονται σε ένα ασφαλές, καθαρό και υγιεινό περιβάλλον εργασίας και υποστηρίζοντάς τους να ασχολούνται εστιασμένα με τη βασική επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Το έργο της ISS, οι υψηλού επιπέδου παρεχόμενες υπηρεσίες της αλλά και η αφοσίωσή της στον τομέα Υγείας και Ασφάλειας, έχουν αναγνωριστεί επανειλημμένα από διακεκριμένους φορείς και οργανισμούς στην Ελλάδα με 27 Βραβεία & Διακρίσεις. Τέλος, η ISS εφαρμόζει συστήματα (Ποιότητας, Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, Υγιεινής Τροφίμων, Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Ασφάλειας Πληροφοριών, Οδικής Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής & Ενεργειακής Διαχείρισης) τα οποία είναι πιστοποιημένα.