Νεκρός εντοπίστηκε κρατούμενος στο Αστυνομικό Τμήμα Κερατέας

0

Σε εξέλιξη έρευνα της ΕΛ.ΑΣ

Ένας αλλοδαπός κρατούμενος εντοπίστηκε νεκρός σήμερα το πρωί στα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος Κερατέας. Ο άνδρας είχε συλληφθεί χθες, 16 Αυγούστου, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί του τμήματος βρήκαν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του και άμεσα του παρείχαν πρώτες βοήθειες, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου, κατά την άφιξή του, διαπίστωσε τον θάνατό του.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ στο σημείο έχει μεταβεί ιατροδικαστής.

Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, διενεργούνται όλες οι απαραίτητες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες, μεταξύ των οποίων και φωτογράφηση του χώρου από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Επίσης, από την ΕΛΑΣ επισημαίνεται ότι, σε βάρος του άνδρα είχε επιβληθεί περιοριστικός όρος εμφάνισης σε αστυνομική υπηρεσία της Αττικής, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η προανάκριση διενεργείται από την υποδιεύθυνση Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής.