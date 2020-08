Ένοχος ο Χάρι Μαγκουάιρ για επίθεση, απείθεια και προσπάθεια δωροδοκίας των Αρχών

Ένοχος κρίθηκε πριν από λίγο από το Tριμελές Πλημμελειοδικείο της Σύρου, ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Χάρι Μαγκουάιρ, ο οποίος ενεπλάκη σε επεισόδιο στη Μύκονο την περασμένη εβδομάδα.

Όπως μετέδωσε η απεσταλμένη του Sky Sports στη Σύρο, ο διεθνής Άγγλος αμυντικός βρέθηκε ένοχος για τις κατηγορίες της απρόκλητης επίθεσης, της απείθειας κατά της αρχής και της επαναλαμβανόμενης προσπάθειας για δωροδοκία.

Επίσης ένοχοι για όλες τις κατηγορίες κρίθηκαν και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, ο αδερφός του Μαγκουάιρ, Τζο, κι ένας φίλος τους.

Harry Maguire has been found guilty of aggravated assault, resisting arrest, and repeated attempts of bribery.

