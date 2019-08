Η εικόνα του πιλότου καναντέρ στην Εύβοια που κάνει τον γύρο του κόσμου

Δέος προκαλούν οι εικόνες της πυρκαγιάς που κατακαίει την Εύβοια. Μέσα από τα social media κάνουν τον γύρο του κόσμου

Η καταστροφή στο παρθένο πευκοδάσος είναι τεράστια και πολλά ΜΜΕ του εξωτερικού μεταδίδουν με μελανά χρώματα την κατάσταση στο νησί.

Ωστόσο, μια φωτογραφία που τραβήχτηκε μέσα από το πιλοτήριο ενός αεροσκάφους Καναντέρ, την ώρα που επιχειρεί πάνω από τη φωτιά στην Εύβοια αναδημοσιεύτηκε στα social media και είναι συγκλονιστική.

Την εν λόγω έβγαλε ο Γ. Βουτυράς και δημοσίευσε η χρήστης του twitter Rut Erdelyi, η οποία μάλιστα εκφράζει στην ανάρτησή της τον απόλυτο σεβασμό της στους Έλληνες πυροσβέστες.

Respect to all the brave #firefighters in #Greece! Glad to hear @eu_echo is mobilising #rescEU capacities to support their fight with the fires. #EUSavesLives #FireSeason2019 #WildFire (foto by courtesy of G.Voutyras) pic.twitter.com/X29vC4cAQQ

— Rut Erdelyi (@RutErdelyi) August 14, 2019