Η γιορτή του μπέργκερ για 2η χρονιά στην Θεσσαλονίκη από 31 Μαΐου ως 2 Ιουνίου

Η γαστρονομία βρίσκεται και πάλι στο προσκήνιο στη Θεσσαλονίκη

Η γαστρονομία βρίσκεται και πάλι στο προσκήνιο στη Θεσσαλονίκη, καθώς το προσεχές τριήμερο διοργανώνεται στην πόλη μια γιορτή αφιερωμένη στο μπέργκερ! Το Burger Fest είναι το πρώτο και μεγαλύτερο ελληνικό food festival αφιερωμένο στο μπέργκερ, που έγινε ήδη θεσμός στην Αθήνα, όπου διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 2016, ενώ φέτος έρχεται για δεύτερη χρονιά και στη Θεσσαλονίκη όπως σημείωσε ένας εκ των διοργανωτών, ο Φώτης Λιάπης.

Από την Παρασκευή 31 Μαΐου έως και την Κυριακή 2 Ιουνίου, η καρδιά του "Burger Fest" χτυπά μέσα στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ. Η γιορτή αρχίζει στις 5 το απόγευμα της Παρασκευής και θα διαρκέσει μέχρι τα μεσάνυχτα. Το Σάββατο και την Κυριακή αρχίζει στις 13.00 και ολοκληρώνεται επίσης τα μεσάνυχτα.

«Δεν είναι μόνο οι γεύσεις και οι επιλογές στο φαγητό που θα έχει τη δυνατότητα να χαρεί ο επισκέπτης" επισημαίνει ο κ.Λιάπης για να προσθέσει: "Συμμετέχουν περισσότερα από 12 μπεργκεράδικα και pop up καταστήματα με επιλογές για χορτοφάγους και για άτομα που αποφεύγουν τη γλουτένη ενώ παράλληλα θα υπάρχουν διάφορες δράσεις και μουσικές εκδηλώσεις. Την πρώτη μέρα θα απολαύσουμε τον International Showman Tonis Sfinos μαζί με τον αγαπημένο Joey, τη δεύτερη τους δυναμικούς My Excuse και Vanilla The Band, ενώ η τρίτη μέρα κλείνει εκρηκτικά με Dub Pistols και 63 High".

Η Θεσσαλονίκη είναι μια τίμια πόλη στο φαγητό και με απαιτητικό κοινό, αναφέρει ο Λευτέρης Γκιζέτης επιχειρηματίας από τη Ρόδο που μόλις πριν από οκτώ μήνες αποφάσισε να επενδύσει και στη Θεσσαλονίκη, ανοίγοντας κατάστημα με burgers στο κέντρο της πόλης. Όπως δήλωσε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ συμμετέχει με μεγάλη χαρά στο burger festival καθώς μαζί του συμμετέχουν "δέκα από τα καλύτερα μαγαζιά της Θεσσαλονίκης", όπως επισημαίνει. "Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη με εξαιρετικό φαγητό και value for money. Μπορείς να βρεις τα πάντα και σε υψηλή ποιότητα. Είναι μια πόλη με εξαιρετική γαστρονομία αλλά και σημαντική τουριστική ανάπτυξη» προσθέτει.

Στο burger fest μπορεί κάποιος να συμμετάσχει πληρώνοντας 5 ευρώ είσοδο, στην οποία περιλαμβάνεται μια μπύρα για τους ενήλικες και ένα αναψυκτικό για τους μικρότερους. Τα παιδιά μέχρι εννέα ετών μπαίνουν δωρεάν.