Γελάει καλύτερα αυτός που... διαβάζει το «Πολύ Γέλιο»

Είσαι στη δουλειά και έχεις πήξει; Αράζεις στο σπίτι και βαριέσαι;

Ανέβασε τη διάθεσή σου και κάνε ένα διάλειμμα από την ρουτίνα, με δέκα εγγυημένα ανέκδοτα για σίγουρο και αυθόρμητο γέλιο από την σελίδα Πολύ Γέλιο.

Ανέκδοτο #1

Ένας παντρεμένος πλησιάζει μια γυναικάρα στο super market και της λέει: «Έχω χάσει τη γυναίκα μου στους διαδρόμους… Σας πειράζει να μιλήσουμε για λίγο;».

Εκείνη τον ρωτάει: «Δε θα ήταν προτιμότερο να ψάξεις να τη βρεις απ’ το να μιλάς μαζί μου;»

Και της απαντά ο παντρεμένος: «Μα δε θα χρειαστεί… κάθε φορά που μιλάω με όμορφη γυναίκα, η γυναίκα μου εμφανίζεται απ’ το πουθενά…!».

Ανέκδοτο #2

Είναι ο Τοτός φαντάρος και του λέει ο διοικητής: «Αύριο το πρωί περιμένω τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Να είσαι στην πύλη από τα ξημερώματα». Στήνεται ο Τοτός στην πύλη από τις 6 τα ξημερώματα και περιμένει.

Κατά τις 7:00 παίρνει τηλέφωνο στη πύλη ο διοικητής: «Tοτέ έφτασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας;» «Όχι κύριε διοικητά». «Στις 8:00 παίρνει ξανά» «Τοτέ μήπως έφτασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας;» «Όχι ακόμα κύριε διοικητά» «Στις 9:00 παίρνει ξανά» «Τοτέ δεν φάνηκε καθόλου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας;» «Όχι κύριε διοικητά, τίποτα…».

Κατά τις 10:00 φτάνει μια μαύρη Mercedes στην πύλη. Ο Τοτός κάνει νόημα να κατεβάσουν το φιμέ τζάμι. «Εσύ είσαι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας» ρωτάει, «Ναι» λέει ο Πρόεδρος «Καλά μ@λάκ@ς είσαι;… Τρέχα και σε ψάχνει ο διοικητής απ’ τα ξημερώματα….!»

Ανέκδοτο #3

Δύο παντρεμένες φίλες και γειτόνισσες βγήκαν ένα Σαββατόβραδο χωρίς τους άντρες τους. Καθώς γύριζαν στο σπίτι με τα πόδια έπιασε τη μία κατούρημα και μετά κόλλησε και η δεύτερη.

Δεν μπορούσαν με τίποτα να κρατηθούν μέχρι να φτάσουν στα σπίτια τους και το μόνο μέρος που μπορούσαν να κρυφτούν για να ξαλαφρώσουν ήταν ένα νεκροταφείο.

Αφού τελείωσε η πρώτη και δεν είχε τίποτα για να σκουπιστεί, έβγαλε το εσώρουχό της το χρησιμοποίησε και μετά το πέταξε. Η δεύτερη χρησιμοποίησε μια μεγάλη φαρδιά κορδέλα από ένα στεφάνι λουλουδιών που βρήκε εκεί. Το επόμενο πρωί, οι άντρες τους τηλεφωνιούνται: «Φίλε, φοβάμαι ότι εχθές οι γυναίκες μας κάτι έκαναν.

Η δικιά μου γύρισε χωρίς εσώρουχο!!» Και του λέει ο άλλος: «Εσύ είσαι τυχερός.... Η δικιά μου γύρισε και είχε μια κάρτα κολλημένη στα απόκρυφα σημεία της που έγραφε: «Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ: Οικογένεια Παπαδοπούλου και λοιποί συγγενείς».

Ανέκδοτο #4

Μια ξανθιά τηλεφωνεί στον άντρα της και του λέει κλαίγοντας: «Μόλις συνειδητοποίησα πως είμαι χαζή»...

«Τι έχεις αγάπη μου, γιατί κλαις;» τη ρωτάει ο άντρας της. «Πήγα στο σούπερ μάρκετ και πήρα ένα παζλ που είχε προσφορά. Προσπαθώ να το φτιάξω εδώ και 2 ώρες όμως όλα τα κομμάτια μου φαίνονται τα ίδια».

«Τι παζλ είναι αυτό;»

«Ένα παιδικό με ένα κοκοράκι απ΄ έξω» του λέει η ξανθιά.

«Εντάξει όταν έρθω σπίτι θα σε βοηθήσω να το φτιάξεις» της λέει. Το μεσημέρι γυρίζει ο άντρας της σπίτι και την βλέπει να σπαράζει στο κλάμα.

Την πλησιάζει και της λέει: «Αγάπη μου μην κλαις και μην ξαναπείς ποτέ πως είσαι χαζή για τέτοια μικροπράγματα. Έλα σκούπισε τα μάτια σου τώρα και φύλαξε τα κορν φλέικς πάλι μέσα στο κουτί τους».

Ανέκδοτο #5

Πεθαίνει ένας που έκανε κάνναβη και πάει στην κόλαση. Περπατάει σε ένα μακρύ διάδρομο γεμάτο πόρτες.

Κοιτάει την πρώτη πόρτα και έγραφε:

«ΓΙΑ ΕΚΒΙΑΣΤΕΣ».

Πάει παρακάτω και βλέπει μια άλλη πόρτα που έγραφε:

«ΓΙΑ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ».

Στο τέλος του διαδρόμου περνώντας πολλές πόρτες, βλέπει μια που έγραφε:

«ΓΙΑ ΧΑΣΙΚΛΗΔΕΣ».

Ανοίγει την πόρτα και βλέπει βουνά από χόρτο. Δεν πιστεύει στα μάτια του! Πάνω σε ένα βουνό από χόρτο καθόταν ένας τύπος ατάραχος και «έστριβε» τσιγάρα.

Τον πλησιάζει και του λέει:

«Ρε φιλαράκο, να πάρω λίγο χόρτο για να στρίψω και εγώ ένα τσιγάρο;»

«Και το ρωτάς; Πάρε, πάρε!!!» του λέει ο άλλος.

«Να σου πάρω και χαρτάκια;»

«Ναι, φυσικά» λέει ο άλλος.

Αφού στρίβει το πρώτο τσιγάρο του ξαναλέει:

«Να πάρω λίγο ακόμα, για να έχω και για το βράδυ;»

«Άκου, λέει; Όλα αυτά δικά μας είναι να ξέρεις. Πάρε όσο θέλεις».

Παίρνει μπόλικο χόρτο και στρίβει καμιά δεκαριά τσιγάρα και ξαναρωτάει τον τύπο: «Φίλε, μου δίνεις για λίγο τον αναπτήρα σου;»

Ο άλλος τον κοιτάζει περίεργα και του λέει: «Ρε φίλε, αν είχαμε και φωτιά, εδώ πέρα θα ήταν παράδεισος!».

Ανέκδοτο #6

Δυο Κρητικοί πηγαίνουν σ’ ένα ξενοδοχείο στην Αγγλία και μέσα στην ντουλάπα βρίσκουν ένα ποντίκι να τρώει τα σεντόνια.

«Κατέχεις πως λένε τον ποντικό στα Εγγλέζικα;» λέει ο ένας.

«Όϊ, δε κατέχω».

«Και πως θα τους πούμε ήντα συμβαίνει;»

«Άσε θα πάρω εγώ να εξηγηθώ» λέει ο άλλος και σηκώνει το τηλέφωνο.

«Yes, Reception?».

«Yes».

«Do you know Tom and Jerry?».

«Yes, of course».

«Jerry is here!!!».

Ανέκδοτο #7

Μπαίνει ένας μαγκάκος 1.60, 50 κιλά στο μπαρ έτοιμος για μανούρα και παραγγέλνει...

Καθώς πίνει το ποτό, βλέπει έναν μπρατσαρά από απέναντι, 2 μέτρα, 120 κιλά να τον κοιτάζει.

Σηκώνεται σαν μάγκας, πηγαίνει στο θηρίο και του λέει:

«Τρέχει τίποτα ρε καραγκιόζη;».

Ο μπρατσαράς χαμογελάει και δε λέει τίποτα.

«Τι γελάς ρε ανώμαλε, δεν ακούς που σου μιλάω;» συνεχίζει ο μάγκας.

«Φίλε δεν τρέχει τίποτα, δεν κοιτούσα εσένα» του λέει ο μπρατσαράς.

«Τα γυρίζεις τώρα, αφού σε είδα ρε αλήτ...».

Πριν προλάβει να το πει έχει σηκωθεί το θηρίο και του έχει ρίξει μια μπουνιά που, όπως έπαιρνε σβούρες του σκορπούσαν τα δόντια στο μαγαζί......

Σκυμμένος ο 1.60 μάγκας, ψάχνοντας να βρει τα δόντια του γυρνάει στον μπρατσαρά και του λέει:

«Καλά, έτσι και λείπει κανένα την έβαψες!!».

Ανέκδοτο #8

Ένας άνεργος διαβάζει στις αγγελίες: «Ζητείται βοηθός γυναικολόγου στην Αθήνα».

Παίρνει τηλέφωνο και ρωτάει:

«Γεια σας, μπορείτε να μου πείτε τι κάνει ο βοηθός γυναικολόγου;».

«Οι αρμοδιότητες του βοηθού...» του απαντάει ο γιατρός «...είναι να προετοιμάζει τις γυναίκες για την γυναικολογική εξέταση, δηλαδή να βγάζει τα ρούχα τους, έπειτα να πλένει την ευαίσθητη περιοχή με ζεστό νερό και ειδικό σαπούνι και να την ξυρίζει και στο τέλος να κάνει μασάζ με λάδια και αρωματικά έλαια για την αποφυγή φλεγμονών».

«Ενδιαφέρομαι! Ποτέ να έρθω;» λέει ολόχαρος ο άνεργος.

«Αν θέλετε και αύριο, άλλα πρέπει να πάτε στη Θεσσαλονίκη στην οδό Τσιμισκή» του λέει ο γιατρός.

«Μα… η αγγελία λέει για Αθήνα».

«Ναι, Αθήνα λέει, άλλα η ουρά φτάνει στην Τσιμισκή...».

Ανέκδοτο #9

Βρέθηκαν μια μέρα στη κόλαση ένας Έλληνας, ένας Αμερικάνος κι ένας Ινδός. Τους συναντάει ο διάβολος και τους λέει:

«Σε όσους έρχονται εδώ δίνω μία ευκαιρία να μεταφερθούν στον παράδεισο». Και βγάζει ένα τεράστιο μαστίγιο... λέγοντας:

«Όποιος θα αντέξει τρία χτυπήματα χωρίς να φωνάξει, θα πάει στον παράδεισο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για ασπίδα ό,τι θέλετε».

Πρώτος πηγαίνει ο Αμερικανός.

«Τι θα έχεις για ασπίδα»; ρωτάει ο διάβολος.

Ο Αμερικάνος σηκώνει μια τεράστια πέτρα και λέει:

«Θα χρησιμοποιήσω αυτή την πέτρα! Είμαι έτοιμος!».

Σηκώνει ο διάβολος το μαστίγιο, χτυπάει μια και φεύγει η πέτρα. Χτυπάει δεύτερη και ουρλιάζει σαν τρελός ο Αμερικάνος, οπότε χάνει την ευκαιρία να πάει στον παράδεισο.

Στη συνέχεια ήταν σειρά του Ινδού.

«Τι θα έχεις για ασπίδα»; τον ρωτάει ο διάβολος.

«Τίποτα», λέει ο Ινδός. «Κάνω από τότε που γεννήθηκα γιόγκα και δε νιώθω καθόλου πόνο!».

Στο πρώτο χτύπημα ο Ινδός ήταν ατάραχος. Στο δεύτερο έκανε κάποιους μορφασμούς και στο τρίτο χτύπημα λίγο περισσότερους. Αλλά δεν έβγαλε κουβέντα από το στόμα του!

«Να πάρει», λέει ο διάβολος, «πρώτη φορά αντέχει κάποιος τρία χτυπήματα. Λοιπόν, είσαι ελεύθερος να πας στον παράδεισο. Το αξίζεις».

«Όχι», λέει ο Ινδός.« Θέλω να μείνω και να δω. Σε όλα τα ανέκδοτα ο Έλληνας τη βγάζει καθαρή. Θέλω να δω τώρα πώς θα ξεμπερδέψει!».

«Εντάξει, μείνε να βλέπεις», του λέει ο διάβολος.

Έρχεται λοιπόν η σειρά του Έλληνα και τον ρωτάει:

«Εσύ τι θα χρησιμοποιήσεις για ασπίδα;».

Και απαντάει ο Έλληνας:

«Τον Ινδό!».

Ανέκδοτο #10

Πηγαίνει ο Τοτός στο ζαχαροπλαστείο ντυμένος Νίντζα και ζητάει μία πάστα.

Κάθεται την τρώει και πάει να φύγει χωρίς να πληρώσει... Τον σταματάει ο ζαχαροπλάστης και του λέει ευγενικά:

«Φίλε, ξέχασες να πληρώσεις».

«Εγώ δεν πληρώνω γιατί ξέρω καράτε....» του λέει ο Τοτός με θράσος.

Τι να κάνει ο ζαχαροπλάστης, τον άφησε να φύγει.

Την επόμενη μέρα πηγαίνει πάλι ο Τοτός στο ζαχαροπλαστείο ντυμένος Νίντζα και ζητάει μία πάστα.

Κάθεται τρώει την πάστα και πάει και πάλι να φύγει χωρίς να πληρώσει. Τον σταματάει ο ζαχαροπλάστης:

«Πάλι δεν πλήρωσες».

«Εγώ δεν πληρώνω γιατί ξέρω καράτε....» του ξαναλέει ο Τοτός.

Αυτό συνεχιζόταν για καμιά βδομάδα μέχρι που ο ζαχαροπλάστης απηύδησε και προσέλαβε έναν πρωταθλητή του καράτε, 2 μέτρα στο ύψος και τούμπανο.

Την επόμενη μέρα πηγαίνει πάλι ο Τοτός στο ζαχαροπλαστείο ντυμένος Νίντζα και ζητάει μία πάστα.

Κάθεται τρώει την πάστα αλλά την ώρα που πάει να φύγει τον σταματάει ο τούμπανο καρατέκα και του λέει:

«Φίλε δεν πλήρωσες την πάστα».

«Δεν πληρώνω την πάστα γιατί ξέρω καράτε» του λέει ο Τοτός.

«Και εγώ ξέρω καράτε....» του λέει νευριασμένα ο καρατέκα.

Και του απαντάει ο Τοτός:

«Φάε και εσύ μια πάστα!».