Θα πληρώνεστε για να φροντίζετε 55 γάτες στη Σύρο

Το γύρο του διαδικτύου κάνει η είδηση της αγγελίας για εργασία στην Σύρο, με αποκλειστική απασχόληση στη φύλαξη και φροντίδα 55 γατιών! Η αγγελία απασχόλησε μέχρι και τους Times που ανάρτησαν την είδηση ως άκρως ενδιαφέρουσα.

Λάτρεις των γατιών μπορούν πλέον να βρουν τη δουλειά των ονείρων τους για τη θερινή περίοδο στο πανέμορφο νησί του Αιγαίου, τη Σύρο, γράφει στην ιστοσελίδα του το περιοδικό Time.

Το περιοδικό φιλοξενεί την είδηση ότι ιδιωτικό καταφύγιο για γάτες στο ελληνικό νησί ψάχνει κάποιον για δουλειά με μοναδική προϋπόθεση «να νοιάζεται για τις υπέροχες και γοητευτικές 55 γάτες του».

Dream job alert: A cat sanctuary on the Greek island of Syros is looking for a caretaker. Comes with 55 cats, a small house, and a little $$.

