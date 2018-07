Η φωτιά στην Κινέτα όπως φαινόταν από το διάστημα

Σοκ προκαλούν οι εικόνες που κατέγραψε η ευρωπαϊκή διαστημική υπηρεσία Copernicus από την μεγάλη και καταστροφική πυρκαγιά στην Κινέτα.

«Η θερμότητα είναι τόσο έντονη που οι εικόνες από τον δορυφόρο Sentinel 2 μοιάζει με μεγάλο υπέρυθρο σημείο», αναφέρεται σε ανάρτηση στο Twitter. Οι εικόνες καταγράφηκαν χθες.

Wildfires are back in Southern Europe (not that is good news)

A very intense fire is raging in the vicinity of Kineta 🇬🇷 west of #Athens

The heat is so intense that #Sentinel2🇪🇺🛰 in today’s imagery, would only see an infrared spothttps://t.co/xugDkjjmW5 pic.twitter.com/60hkbtPWFA

