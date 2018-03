Νέο Audi A6 – Όταν η Audi συρρίκνωσε το A8

Οι εκτεταμένες δυνατότητες διασύνδεσης και τα συστήματα ασφάλειας που έχει στη διάθεσή του ο οδηγός, το τοποθετούν πολύ πάνω από τον ανταγωνισμό

Με την 8η γενιά του Α6, η Audi κάνει προσιτή την τεχνολογία του Α8, σε ένα πιο ευρύ κοινό. Έτσι, το νέο A6 βάζει νέα δεδομένα στην κατηγορία του, με κορυφαία τεχνολογία, από σύστημα δυναμικής τετραδιεύθυνσης έως mild-hybrid υλοποίηση, ενώ παράλληλα οι εκτεταμένες δυνατότητες διασύνδεσης και τα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης που έχει στη διάθεσή του ο οδηγός, το τοποθετούν πολύ πάνω από τον ανταγωνισμό.

Σχεδιασμός

Όπως τα A8 και A7 Sportback, έτσι και το A6 ακολουθεί την νέα σχεδιαστική γλώσσα της μάρκας. Με καθαρές επιφάνειες, έντονες γωνίες και εντυπωσιακές γραμμές, το business sedan σηματοδοτεί τον χαρακτήρα του. Το εξωτερικό του ξεχωρίζει από το μακρύ καπό, το μεγάλο μεταξόνιο και τους μικρούς προβόλους. Η φαρδιά μάσκα, οι προβολείς και οι εισαγωγές αέρα δείχνουν σπορτίφ τάσεις, ενώ στο προφίλ, οι έντονες γραμμές μειώνουν οπτικά το ύψος του αυτοκινήτου και οι τονισμένοι θόλοι των τροχών παραπέμπουν στα γονίδια του quattro.

Το νέο Audi A6 είναι το μοναδικό μοντέλο στην κατηγορία του με σύστημα τετραδιεύθυνσης και η σπορ σχέση του στάνταρ ενεργητικού συστήματος διεύθυνσης γίνεται ακόμα πιο άμεση όσο αυξάνεται η γωνία του τιμονιού, ενώ η ανάρτηση εξασφαλίζει μια πιο άμεση και ακριβή πληροφόρηση από το δρόμο.

Tο εσωτερικό χαρακτηρίζεται από έναν black-panel σχεδιασμό, με την κεντρική κονσόλα να έχει προσανατολισμό προς τον οδηγό κάτι που ισχύει και για την οθόνη του συστήματος MMI. Η Black Panel σχεδίασή της, την κάνει σχεδόν αόρατη όταν είναι εκτός λειτουργίας.

Το νέο μοντέλο διαθέτει δύο οθόνες στην κεντρική κονσόλα, με τον οδηγό να χειρίζεται το σύστημα infotainment μέσω της πάνω οθόνης, ενώ η κάτω χρησιμοποιείται για το σύστημα κλιματισμού, την εισαγωγή κειμένου και τις λειτουργίες άνεσης. Το λειτουργικό σύστημα αφής MMI με απτική και ηχητική ανάδραση διαθέτει μια πρωτοποριακή λειτουργία, καθώς οι χρήστες ακούν και νιώθουν ένα «κλικ» ως επιβεβαίωση μόλις τα δάχτυλά τους ενεργοποιήσουν μια λειτουργία. Επιπλέον τα προκαθορισμένα μπουτόν των συνηθέστερων λειτουργιών αποτελούν την ιδανική βάση για εξατομικευμένες επιλογές και για ευκολία στη χρήση. Μέχρι και 7 διαφορετικοί οδηγοί μπορούν να αποθηκεύσουν τις μεμονωμένες προτιμήσεις τους σε ισάριθμα προφίλ χρηστών, έχοντας τη δυνατότητα να ρυθμίσουν μέχρι και 400 παραμέτρους.



Ήπια υβριδική (Mild-hybrid) τεχνολογία

Όλοι οι κινητήρες του νέου A6 διαθέτουν τη νέα ήπια υβριδική (mild-hybrid) τεχνολογία της μάρκας, στην οποία μια γεννήτρια με ιμάντα στη μίζα (belt alternator starter - BAS) συνδυάζεται με μια μπαταρία ιόντων λιθίου. Το A6 μπορεί να ρολάρει με τον κινητήρα απενεργοποιημένο (coasting) με ταχύτητες μεταξύ 55-160 χλμ./ώρα. Η λειτουργία start-stop ενεργοποιείται με ταχύτητες έως 22 χλμ./ώρα, ενώ, επιπλέον, ο κινητήρας τίθεται εκ νέου σε λειτουργία μόλις μετακινηθεί το αυτοκίνητο εμπρός από το A6.

Κατά την επιβράδυνση το BAS μπορεί να ανακτήσει ενέργεια μέχρι και 12 kW. Στην πράξη η MHEV, η ήπια υβριδική τεχνολογία μπορεί να μειώσει την κατανάλωση καυσίμου μέχρι και κατά 0,7 λίτρα/100 χλμ..

Ο στάνταρ εξοπλισμός του νέου Α6 περιλαμβάνει το MMI navigation, ενώ προαιρετικά διατίθεται το MMI navigation plus. Tο στοιχείο μετάδοσης δεδομένων χρησιμοποιεί το καινούργιο Standard LTE Advanced.

To MMI navigation plus διαθέτει επίσης και σειρά νέων δυνατοτήτων πλοήγησης. Μεταξύ αυτών μια λειτουργία αυτοεκμάθησης, η οποία βασίζεται στις διαδρομές που πραγματοποιούνται και από τις οποίες προκύπτουν έξυπνες προτάσεις πλήγησης. Η πλοήγηση γίνεται online μέσω των servers της HERE, οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη τους τις κυκλοφοριακές συνθήκες σε ολόκληρη την περιοχή κίνησης του Α6.

Συστήματα υποβοήθησης οδηγού

Τα εξελιγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού περιλαμβάνουν τα ParkPilot και GaragePilot, τα σύστημα αυτόματης στάθμευσης σε εξωτερικούς και στεγασμένους χώρους αντίστοιχα, που βάζουν και βγάζουν αυτόματα τη λιμουζίνα από θέσεις στάθμευσης και γκαράζ.

Ο οδηγός μπορεί να αποβιβαστεί και στη συνέχεια να ενεργοποιήσει και να παρακολουθεί την όλη διαδικασία χρησιμοποιώντας την εφαρμογή myAudi app στο smartphone του. Τα δύο αυτά συστήματα αποτελούν μέρος του πακέτου Park assist, ενός από τα τρία πακέτα συστημάτων υποβοήθησης.



Το City Assist με τη σειρά του περιλαμβάνει συστήματα όπως την καινούργια υποβοήθηση διασταυρώσεων. Το Tour assist διαθέτει την ενεργή υποβοήθηση κίνησης, στην οποία το προσαρμοζόμενο cruise control (Adaptive Cruise Control) συνδυάζεται με απαλές παρεμβάσεις στο σύστημα διεύθυνσης προκειμένου το νέο A6 να παραμένει στη λωρίδα του.

Αμάξωμα και διαστάσεις

Το αμάξωμα με εξελιγμένη αεροδυναμική (συντελεστής οπισθέλκουσας 0,24) και αεροακουστική, παραμένει εξαιρετικά ήσυχο, ακόμα και στις μεγάλες ταχύτητες. Εσωτερικά, το αμάξωμα είναι ακόμα πιο μεγάλο σε σχέση με το μοντέλο που αντικαθιστά. Οι χώροι για τα πόδια, τα κεφάλια αλλά και τους ώμους τόσο μπροστά όσο και πίσω, είναι μεγαλύτεροι σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο.

Κινητήρες

Στην έναρξη της διάθεσής του στις αγορές η Audi θα προσφέρει το νέο A6 με δύο δυνατούς κινητήρες, έναν TFSI κι έναν TDI. Ο 3.0 TFSI turbo V6 βενζινοκινητήρας αποδίδει 340 ίππους και 500 Νm ροπής, που επιταχύνουν το βαρύ sedan από τα 0 έως τα 100 χλμ./ώρα σε 5,1 δεύτερα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά 250 χλμ./ώρα (κατανάλωση καυσίμου, μικτός κύκλος σε λίτρα/100 χλμ.: 6,7 – 7,1, εκπομπές CO2 μικτός κύκλος σε γρμ./χλμ.: 151 – 161).

Αντίστοιχα, ο πετρελαιοκινητήρας 3.0 TDI των 286 ίππων και 620 Nm εξασφαλίζει παραπλήσιες επιδόσεις (κατανάλωση καυσίμου, μικτός κύκλος σε λίτρα/100 χλμ.: 5,5 – 5,8, εκπομπές CO2 μικτός κύκλος σε γρμ./χλμ.: 142 – 150)

Υψηλή τεχνολογία στο φωτισμό

H Audi παρέχει τρεις διαφορετικές τεχνολογίες προβολέων. Στην κορυφαία, HD Matrix LED, πέντε οριζόντιες γραμμές διαμορφώνουν τα φώτα ημέρας που αποτελούν τη φωτεινή υπογραφή του μοντέλου και τονίζουν το πλάτος του εμπρός του μέρους. Προαιρετικά η οπτική ταυτότητα του πίσω μέρους αποτελείται από μια οριζόντια γραμμή και 9 κάθετα στοιχεία για κάθε φως, ενώ τα φώτα των φρένων καλύπτουν το χώρο ανάμεσά τους. Τα φλας περιλαμβάνονται στην κορυφαία εκδοχή, ενώ όταν οι πόρτες ξεκλειδώνουν και κλειδώνουν οι λειτουργίες coming και leaving home αντίστοιχα ενεργοποιούν το συνδυασμό του design και την υψηλή τεχνολογία που είναι το χαρακτηριστικό της Audi. Τέλος, για τον εσωτερικό φωτισμό είναι διαθέσιμα δύο πακέτα, το ambient lighting package και το contour ambient lighting package.

Νίκος Τσάδαρης