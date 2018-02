Οδηγήστε την νέα M5 από το κινητό σας

Στο παιχνίδι προσομοίωσης Need for Speed No Limits

Εκατομμύρια παίκτες σε όλο τον κόσμο έχουν πλέον στη διάθεσή τους μία εκπληκτική νέα προσθήκη στο παιχνίδι “Need for SpeedTM No Limits”: Από αυτό το Σαββατοκύριακο, η νέα BMW M5 θα είναι διαθέσιμη στον ιδιαίτερα πετυχημένο προσομοιωτή οδήγησης για κινητά. Το υψηλών επιδόσεων sedan αποτελεί πλέον αποκλειστικό στοιχείο στην τελευταία έκδοση του Πρωταθλήματος “Xtreme Racing” και από τις 2 έως τις 9 Φεβρουαρίου, οι παίκτες θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο Πρωτάθλημα. Μετά την εγγραφή τους θα έχουν στη διάθεσή τους για επτά ημέρες την M5, με την οποία θα μπορούν να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους σε μία σειρά από αγώνες. Οι νικητές θα έχουν μάλιστα τη δυνατότητα να ξεκλειδώσουν το μοντέλο και για μόνιμη χρήση.

Το παιχνίδι “Need for SpeedTM No Limits” είναι η έκδοση για smartphone του δημοφιλούς προσομοιωτή αγώνων “Need for SpeedTM”.

Στα δυόμισι χρόνια από την παρουσίασή του το “Need for SpeedTM No Limits” έχει αναδειχτεί σε ένα από τα δημοφιλέστερα racing games για κινητά στον κόσμο, με αρκετά εκατομμύρια downloads και μία ιδιαίτερα ζωντανή κοινότητα παικτών. Το παιχνίδι διαθέτει μία μεγάλη γκάμα αυτοκινήτων τα οποία οι παίκτες μπορούν να ξεκλειδώσουν, να τα βελτιώσουν σύμφωνα με τις προσωπικές τους προτιμήσεις και να τα δοκιμάσουν εναντίον άλλων παικτών από όλο τον κόσμο σε διαφορετικά είδη αγώνων. Περισσότεροι από 11 δισεκατομμύρια αγώνες έχουν γίνει μέχρι σήμερα.

Η BMW αποτελεί ήδη κομμάτι του παιχνιδιού με την M3 Coupé του 1999, την M4 Coupé του 2014 και την M2 Coupé του 2015. Η νέα M5 έρχεται να προστεθεί στα τρία υπάρχοντα μοντέλα. Θα ενσωματωθεί μάλιστα στο εικονίδιο της εφαρμογής και θα εμφανίζεται στο τρέιλερ του παιχνιδιού. Χάρη στην M5, η γερμανική μάρκα διαθέτει το ταχύτερο αυτοκίνητο στην κατηγορία Sports και οι λάτρεις του παιχνιδιού σε όλο τον κόσμο θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν το νέο Sports Sedan πριν από την επίσημη παρουσίασή του, η οποία θα γίνει τον Μάρτιο του 2018.

Η εταιρία Electronic Arts και η M5 ήδη μοιράζονται μία ιστορία. Το νέο sedan έκανε το παγκόσμιο ντεμπούτο του πέρσι και μάλιστα όχι σε κάποιο Σαλόνι Αυτοκινήτου, όπως συνηθίζεται, αλλά στη μεγαλύτερη Έκθεση Ψηφιακής Ψυχαγωγίας και Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών, την GamesCom της Κολωνίας. Μάλιστα, πριν κάνει την εμφάνισή της η M5 στις εκθέσεις των εμπόρων, οι παίκτες του παιχνιδιού “Need for SpeedTM Payback”, το οποίο παρουσιάστηκε στην GamesCom του 2017, είχαν τη δυνατότητα να την οδηγήσουν. Εν των μεταξύ, παίκτες από όλο τον κόσμο οδήγησαν για 480.000 ώρες περίπου (χρονικό διάστημα που ισοδυναμεί με 55 χρόνια οδήγησης) το νέο Sports Sedan της BMW στις εικονικές πίστες του παιχνιδιού “Need for SpeedTM Payback”.

Νίκος Τσάδαρης