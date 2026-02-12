Τεράστιες οι διακυμάνσεις στην απόδοση 14 ηλεκτρικών οχημάτων τον χειμώνα

0

Τι δείχνει η μελέτη που πραγματοποιήθηκε

Μια αυστηρή επιστημονική δοκιμή 14 ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία που διεξήχθη από τον οργανισμό αυτοκινήτου Touring Club of Switzerland (TCS) διαπίστωσε μεγάλες διακυμάνσεις στην χειμερινή απόδοση των αυτοκινήτων.

Όλα τα ηλεκτρικά οχήματα έχουν επίσημη μέγιστη αυτονομία σύμφωνα με το Παγκόσμιο Εναρμονισμένο Πρότυπο Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (WLTP) που υπερβαίνει τα 500 χιλιόμετρα. Η TCS διεξήγαγε την εργαστηριακή της δοκιμή σε μέση θερμοκρασία κοντά στους 0°C, σε μια διαδρομή 580 χιλιομέτρων σχεδιασμένη για να προσεγγίζει ένα πραγματικό ταξίδι, με αλλαγές υψομέτρου, κυκλοφορία και διακυμάνσεις ταχύτητας.

Ο οργανισμός δήλωσε ότι η αυτονομία μειώνεται κατά περίπου 1% για κάθε βαθμό κάτω από τη θερμοκρασία δοκιμής των 23°C του WLTP. Επιπλέον, η οδήγηση με 130 χλμ./ώρα αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας κατά περίπου 25%.

Το TCS επικεντρώθηκε σε τρία κριτήρια. Την πραγματική αυτονομία, την αυτονομία που προστέθηκε με 20 λεπτά γρήγορης φόρτισης όταν οι μπαταρίες είχαν αδειάσει στο 10% της μέγιστης χωρητικότητάς τους και την απόδοση του οχήματος που μετρήθηκε σε kWh ανά 100 χλμ.

Δύο αυτοκίνητα ξεχώρισαν για τη συνολική τους απόδοση, το Audi A6 Avant e-tron και το Tesla Model Y. Το Audi όχι μόνο κάλυψε 441 χιλιόμετρα πριν η μπαταρία του πέσει στο 10% της φόρτισης, αλλά η αρχιτεκτονική 800V του επέτρεψε να προσθέσει επιπλέον 300 χιλιόμετρα αυτονομίας σε 20 λεπτά, έτσι ώστε το e-tron να μπορεί να ολοκληρώσει το ταξίδι των 580 χιλιομέτρων με μία μόνο, γρήγορη στάση, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Το Tesla πέτυχε το ίδιο κατόρθωμα, παρά το γεγονός ότι δεν μπορούσε να φορτίσει τόσο γρήγορα, χάρη στην κορυφαία σε δοκιμές κατανάλωση ενέργειας των 22,2kWh/100χλμ, ξεπερνώντας την Audi στη δεύτερη θέση με 23,2kWh/100χλμ. Τόσο το Tesla όσο και το Volkswagen ID.7 Tourer Pro που βρέθηκε λίγο πιο πίσω πέτυχαν καλή ισορροπία μεταξύ απόδοσης και ταχύτητας φόρτισης, σύμφωνα με το TCS.

Στο άλλο άκρο της κλίμακας, τα Volvo EX90 Twin Motor AWD και BYD Sealion 7 Excellence AWD, υπέφεραν και τα δύο λόγω των υψηλών τιμών κατανάλωσής τους. Αυτές ήταν 31,6kWh/100χλμ και 35kWh/100χλμ αντίστοιχα, γεγονός που μείωσε σημαντικά την ωφέλιμη χειμερινή τους αυτονομία. Η δοκιμή TCS ανέδειξε ότι το μέγεθος της μπαταρίας δεν αποτελεί καλή ένδειξη της χειμερινής αυτονομίας, με το Volvo να διαθέτει τη μεγαλύτερη μπαταρία έλξης στη δοκιμή.