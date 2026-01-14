Υποχώρηση 9% στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων της Mercedes-Benz το 2025

0

Η BMW διευρύνει το προβάδισμα της

Πτώση 9% σημείωσαν οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Mercedes-Benz το περασμένο έτος, που κατάφερε να πουλήσει 168.800 οχήματα. Στον αντίποδα, η BMW ενίσχυσε τη θέση της στην αγορά, με τις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων της να αυξάνονται κατά 3,6%, φτάνοντας τις 442.072.

Η Mercedes-Benz ανακοίνωσε μείωση 9% στις πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων για το 2025, διευρύνοντας το χάσμα με την ανταγωνίστρια BMW AG, η οποία είδε τις παραδόσεις ηλεκτρικών οχημάτων της να αυξάνονται κατά την ίδια περίοδο.

Η Mercedes-Benz πούλησε 168.800 πλήρως ηλεκτρικά οχήματα πέρυσι, μειωμένα σε σχέση με τα στοιχεία του 2024, ανακοίνωσε η εταιρεία. Αντίθετα, οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων της BMW αυξήθηκαν κατά 3,6% στις 442.072 μονάδες, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη απόκλιση μεταξύ των δύο γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών πολυτελείας στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων, αναφέρει το Reuters.

Η αρνητική απόδοση ασκεί πρόσθετη πίεση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Mercedes-Benz, Όλα Καλένιους, καθώς εργάζεται για να αποδείξει ότι η εταιρεία μπορεί να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά στη μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα.

Η Mercedes-Benz ανέφερε επίσης ότι οι συνολικές πωλήσεις αυτοκινήτων της μειώθηκαν κατά 9% στα 1,8 εκατομμύρια οχήματα το 2025, σηματοδοτώντας μία από τις ασθενέστερες ετήσιες επιδόσεις της τα τελευταία χρόνια. Η εταιρεία αντιμετώπισε ιδιαίτερες προκλήσεις στην Κίνα, όπου οι παραδόσεις μειώθηκαν κατά 19% εν μέσω εντεινόμενου ανταγωνισμού από εγχώριες μάρκες.

Οι πωλήσεις στον βασικό τομέα της Mercedes-Benz, ο οποίος περιλαμβάνει μεσαίου μεγέθους μοντέλα όπως η E-Class, μειώθηκαν κατά 10% παγκοσμίως στις 1,05 εκατομμύρια μονάδες.

Η Mercedes-Benz έμεινε ακόμη πιο πίσω από την BMW στην πώληση ηλεκτρικών οχημάτων, αφήνοντας την αυτοκινητοβιομηχανία να εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από μια σειρά επερχόμενων μοντέλων για να αναζωογονήσει το ενδιαφέρον για τη σειρά plug-in μοντέλων της.

Η φετινή χρονιά θα αποτελέσει μια δύσκολη δοκιμασία για τη στρατηγική του Όλα Καλένιους να προωθήσει περαιτέρω τη Mercedes-Benz στην αγορά, καθώς οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες επεκτείνονται και το καταναλωτικό κλίμα παραμένει άνισο στην Ασία και την Ευρώπη. Ενώ το 2025 έφερε κάποιες θετικές εξελίξεις – συμπεριλαμβανομένου ενός έτους ρεκόρ πωλήσεων για το offroad της G-Class – η Mercedes-Benz αντιμετωπίζει τους δασμούς των ΗΠΑ και τον εντεινόμενο ανταγωνισμό από τους Κινέζους κατασκευαστές που εισέρχονται στην κατηγορία πολυτελείας.

Η Κίνα παραμένει, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, ένα ιδιαίτερο σημείο πίεσης για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Οι Mercedes, BMW και Volkswagen έχουν παραχωρήσει μερίδια στη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο σε εγχώριες μάρκες με επικεφαλής την BYD, οι οποίες υποβαθμίζουν τη θέση των ξένων ανταγωνιστών τους, ενώ παράλληλα λανσάρουν ολοένα και πιο εξελιγμένα plug-in μοντέλα. Εν τω μεταξύ, η ζήτηση για πολυτελή οχήματα έχει μειωθεί λόγω της παρατεταμένης ύφεσης στην αγορά ακινήτων της Κίνας, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).