Η Skoda εισέρχεται στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας

0

Αναδείχθηκε τρίτη μάρκα σε πωλήσεις στην Ευρώπη

Η Skoda εισέρχεται και επίσημα στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας σε συνεργασία με τη SAMACO Motors. Η κίνηση αυτή ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της μάρκας στη Μέση Ανατολή και επιβεβαιώνει τη μετεξέλιξη της εταιρείας σε διεθνή αυτοκινητοβιομηχανία.

Η είσοδος στη Σαουδική Αραβία πραγματοποιείται σε μια χρονιά ορόσημο για τη Skoda, καθώς το 2025 αποτελεί έτος εορτασμού από την ίδρυσή της, ενώ αναδείχθηκε τρίτη μάρκα σε πωλήσεις στην Ευρώπη, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η Σαουδική Αραβία αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου στη Μέση Ανατολή, με τις ετήσιες πωλήσεις να εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το ένα εκατομμύριο οχήματα έως το 2030. Με δεδομένο ότι η αναλογία οχημάτων ανέρχεται σήμερα σε μόλις 156 ανά 1.000 κατοίκους, η αγορά παρουσιάζει ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική. Σε αυτό το περιβάλλον, η Skoda σκοπεύει να απευθυνθεί κυρίως σε νεαρούς οδηγούς και οικογένειες στα μεγάλα αστικά κέντρα, προσφέροντας αξιόπιστα, ευρύχωρα και τεχνολογικά προηγμένα μοντέλα.