Σαουδάραβες και Ισραηλινοί αξιωματούχοι επισκέπτονται τις ΗΠΑ για να συζητήσουν ενδεχόμενα πλήγματα στο Ιράν

0

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Axios

Η κυβέρνηση Τραμπ υποδέχεται αυτή την εβδομάδα υψηλόβαθμους αξιωματούχους στους τομείς της άμυνας και των υπηρεσιών πληροφοριών από το Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία για συνομιλίες σχετικά με το Ιράν, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικών πληγμάτων, όπως μετέδωσε σήμερα το Axios, επικαλούμενο ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα.

Το Ρόιτερς δεν μπόρεσε προς το παρόν να επαληθεύσει την είδηση. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλια.

Η αβεβαιότητα σχετικά με την πιθανότητα στρατιωτικής δράσης στο Ιράν παραμένει αφότου ο Τραμπ δήλωσε ότι μια "αρμάδα" κατευθύνεται προς τη χώρα, αλλά είπε ότι ελπίζει πως δεν θα χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσει.

Οι Ισραηλινοί ταξίδεψαν στην Ουάσινγκτον για να μοιραστούν πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών σχετικά με πιθανούς στόχους μέσα στο Ιράν, ενώ Σαουδάραβες αξιωματούχοι επιδίωξαν να βοηθήσουν να αποτραπεί ένας ευρύτερος περιφερειακός πόλεμος ωθώντας για μια διπλωματική λύση, ανέφερε το Axios.

Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν είπε στον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν ότι το Ριάντ δεν θα επιτρέψει να χρησιμοποιηθεί ο εναέριος χώρος ή το έδαφός του για ενέργειες εναντίον της Τεχεράνης, όπως μετέδωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SPA.