Audi Revolut θα λέγεται η νέα ομάδα της Formula 1

Θα λάβει μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα F1 το 2026

Η Audi Revolut Formula 1 Team αποκάλυψε την επίσημη ονομασία και το λογότυπό της, ενώ ανακοίνωσε ότι η παρουσίασή της σε παγκόσμιο επίπεδο θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο στις 20 Ιανουαρίου 2026. Το γεγονός αυτό συνιστά σημαντικό βήμα για την ομάδα, ενόψει της συμμετοχής της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα F1 το 2026. Το όνομα και το λογότυπο της ομάδας συνδέουν την Audi Formula 1 με την Revolut, παγκόσμια fintech και ηγέτιδα στον κλάδο, μετά την επιβεβαίωση της χορηγίας τον Ιούλιο του 2025.

Η συνεργασία επεκτείνεται επίσης σε βασικούς τομείς των δραστηριοτήτων της Audi Revolut Formula 1 Team, με την ενσωμάτωση του Revolut Business στις χρηματοοικονομικές λειτουργίες της ομάδας και του Revolut Pay στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, προσφέροντας μια απρόσκοπτη εμπειρία αγοράς, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Για πρώτη φορά, η Audi Revolut Formula 1 Team θα παρουσιάσει την πλήρη ταυτότητά της στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο στις 20 Ιανουαρίου, ενώ κεντρικό σημείο της εκδήλωσης θα είναι η επίσημη αποκάλυψη του livery του μονοθεσίου για το 2026, μετά την παρουσίαση του Audi R26 Concept τον Νοέμβριο.