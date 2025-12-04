Στις 15/12 οι δημοσιογράφοι επιλέγουν το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα 2026»

0

Τα 11 αυτοκίνητα της τελικής λίστας επελέγησαν μεταξύ των 50 εντελώς νέων μοντέλων που λανσαρίστηκαν στη χώρα μας

Στη διεθνών προδιαγραφών πίστα καρτ SFi Karting Circuit στα Σπάτα βρέθηκαν οι δημοσιογράφοι/εκλέκτορες μέλη του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς για την Ελλάδα», προκειμένου να πάρουν μια τελευταία γεύση από τους 11 φιναλίστ – τα μοντέλα που διεκδικούν φέτος τον μεγάλο τίτλο – αλλά και να ακούσουν τις παρεμβάσεις των εκπροσώπων των αντίστοιχων εισαγωγικών εταιριών που συμμετείχαν σε ένα ιδιαίτερο debate.

Ο νικητής, το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» για την Ελλάδα θα αναδειχθεί σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Δεκεμβρίου.

Τα 11 αυτοκίνητα (είχαμε ισοψηφία στην 10η θέση) της τελικής λίστας επελέγησαν μεταξύ των 50 εντελώς νέων μοντέλων που λανσαρίστηκαν στη χώρα μας το τελευταίο δωδεκάμηνο.

Τα μοντέλα είναι – με αλφαβητική σειρά –τα εξής:

BYD Atto 2

Chery Tiggo 4

Citroen C3 (& ё-C3)

Dacia Bigster

Fiat Grande Panda (& EV)

Geely EX5

Hyundai Inster

KIA EV3

MG ZS Max Hybrid+

Renault 5 E-Tech Electric

Skoda Elroq

Σημειώνουμε ότι, στην τελική ενδεκάδα, στην οποία εκπροσωπούνται όλοι οι τύποι συστημάτων κίνησης, ιδιαίτερα αυξημένη είναι παρουσία της ηλεκτροκίνησης, καθώς έξι από τα μοντέλα που βρίσκονται στην τελική λίστα είναι διαθέσιμα μόνο ως πλήρως ηλεκτρικά οχήματα (BYD Atto 2, Geely EX5, Hyundai Inster, KIA EV3, Renault 5 E-Tech Electric και Skoda Elroq), δύο είναι πλήρως υβριδικά (CheryTiggo 4, MG ZS Max Hybrid+), δύο προσφέρονται και σε απλές βενζινοκίνητες και σε υβριδικές και σε ηλεκτρικές εκδόσεις (Citroen C3 και Fiat Grande Panda) και ένα είναι διαθέσιμο όχι μόνο ως mild hybrid και full hybrid, αλλά και σε εκδόσεις διπλού καυσίμου, βενζίνης/LPG (Dacia Bigster).

Το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς» για την Ελλάδα είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός δημοσιογραφικός θεσμός με κατοχυρωμένη νομική μορφή (Σύλλογος Δημοσιογράφων για την Ανάδειξη του Αυτοκινήτου της Χρονιάς για την Ελλάδα), ο οποίος κάθε χρόνο βραβεύει το καλύτερο από τα εντελώς νέα μοντέλα που λανσαρίστηκαν στη χώρα μας το τελευταίο δωδεκάμηνο. Ο θεσμός ξεκίνησε τη δράση του το 2006, με την ανάδειξη του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2007» και έκτοτε έχει αδιάκοπη παρουσία στην ελληνική αυτοκινητική πραγματικότητα. Στόχος του θεσμού είναι η προαγωγή της αυτοκίνησης συνολικά, μέσα από την ανάδειξη των οχημάτων αυτών που συνδυάζουν ιδανικά την κατασκευαστική αρτιότητα, την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα, την αξιοπιστία και τα χαρακτηριστικά που τα καθιστούν πλέον κατάλληλα για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες οδηγούς.

Η κριτική επιτροπή αποτελείται από 27 μέλη, επαγγελματίες συντάκτες αυτοκινήτου που έχουν στη διάθεσή τους 100 βαθμούς ο καθένας, για να απονείμουν στα 10 υποψήφια μοντέλα (που φέτος λόγω ισοψηφίας είναι 11), δίνοντας ως μέγιστη βαθμολογία το 20 και ως ελάχιστη το 5. Η ψηφοφορία είναι φανερή και κάθε μέλος της επιτροπής θα πρέπει στη συνέχεια να δημοσιοποιήσει το σκεπτικό της απόφασής του.

Νικητής αναδεικνύεται το μοντέλο που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη συνολική βαθμολογία.

Νίκος Τσάδαρης