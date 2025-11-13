Οι Δημοσιογράφοι Αυτοκινήτου & Μοτοσικλέτας κάνουν καρτ στη μνήμη των εκλιπόντων συναδέλφων τους

0

Στη νεότευκτη πίστα kart Speed Force International Raceway, στα Σπάτα

Με αφορμή την ανάγκη για μια πιο ανθρώπινη και χαλαρή στιγμή, τα μέλη του Πανελλήνιου Συνδέσμου Δημοσιογράφων Αυτοκινήτου και Μοτοσυκλέτας (ΠΑΣΥΔΑΜ) συναντήθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου 2025, στη νεότευκτη πίστα kart Speed Force International Raceway, στα Σπάτα.

Η εκδήλωση, μακριά από τυπικότητες, είχε στόχο να φέρει πιο κοντά τους ανθρώπους του χώρου, να τους χαρίσει στιγμές χαλάρωσης και -κυρίως- να τιμήσει τα μέλη του Συνδέσμου που δεν είναι πια κοντά μας, αλλά παραμένουν πάντα στη σκέψη όλων.

Σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη χαμόγελα, συναδελφικότητα και… ελαφρώς αγωνιστικό πνεύμα, οι συμμετέχοντες απόλαυσαν την εμπειρία οδήγησης στα καρτ, αλλά και τη ζεστή παρέα εκτός πίστας. Η ουσία, άλλωστε, δεν ήταν το τελικό αποτέλεσμα, αλλά το κέφι και η χαρά να περάσουμε όλοι ευχάριστα. Απόδειξη; Νικητές και «νικημένοι» αποχώρησαν χαμογελαστοί, ανανεώνοντας ομόφωνα το ραντεβού για την επόμενη φορά.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συγκίνησης, με τα τρία κύπελλα της βραδιάς να φέρουν στη βάση τους τα ονόματα τριών πρόωρα χαμένων συναδέλφων που θα είναι για πάντα μαζί μας.

Για την ιστορία, τα αποτελέσματα είχαν ως εξής:

Άγγελος Σταθακόπουλος, στην πρώτη θέση, με το κύπελλο «Γιώργος Βαρίνος»

Γιάννης Χαρπίδης, στη δεύτερη θέση, με το κύπελλο «Βασίλης Γούσιας»

Θέμης Θεοδωρόπουλος, στην τρίτη θέση, με το κύπελλο «Κυριάκος Αντωνίου»

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Speed Force International Raceway και της οικογένειας Τσερανίδη, τους οποίους το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣΥΔΑΜ ευχαριστεί θερμά για τη συμβολή τους.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι ότι η βραδιά αυτή απέδειξε πως, πέρα από ρεπορτάζ, δοκιμές και πληκτρολόγια, εκείνο που μας ενώνει είναι η αγάπη για το αυτοκίνητο, τη μοτοσυκλέτα και -πάνω απ’ όλα- για τους ανθρώπους που τα υπηρετούν με πάθος.

Νίκος Τσάδαρης