Το Hyundai Inster αναδείχθηκε το καλύτερο αυτοκίνητο στην Γερμανία κάτω των 25.000 ευρώ

Είναι αμιγώς ηλεκτρικό

Το αμιγώς ηλεκτρικό Hyundai Inster βραβεύτηκε με το Χρυσό Τιμόνι από το AUTO BILD & BILD am SONNTAG στην κατηγορία «Οχήματα κάτω των 25.000 ευρώ».

Η διάκριση αυτή υπογραμμίζει ότι είναι το μικρό αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο με τις καλύτερες πωλήσεις στη Γερμανία φέτος, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Με την μεγάλη πρακτικότητά του στην καθημερινότητα, τους γενναιόδωρους χώρους και την εξαιρετική σχέση τιμής και απόδοσης. Επιπλέον, το μοντέλο είχε τιμηθεί την προηγούμενη άνοιξη με τον τίτλο «Παγκόσμιο Ηλεκτρικό Όχημα 2025».