Προσφέρει πλήρως ηλεκτρική οδήγηση, αυτονομία έως 416 χιλιόμετρα

Το νέο Nissan Micra κάνει την πρώτη του εμφάνιση στους δρόμους του Ρότερνταμ, προσφέροντας πλήρως ηλεκτρική οδήγηση, αυτονομία έως 416 χιλιόμετρα. Με τολμηρό και παιχνιδιάρικο σχεδιασμό, ενσωματώνει όλες τις τεχνολογίες για μια πλήρως συνδεδεμένη και απολαυστική οδηγική εμπειρία.

Το νέο μοντέλο έχει πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων, χαμηλά τοποθετημένη μπαταρία και άμεση απόκριση στο τιμόνι, γεγονός που το κάνουν ιδιαίτερα ευέλικτο μέσα στην πόλη και απολαυστικό εκτός πόλης. Η πλατφόρμα AmpR small-car υποστηρίζει κοντούς πρόβολους, συμπαγές αμάξωμα με χαμηλό κέντρο βάρους και μειωμένο βάρος (1.500 κιλά). Διαθέτει μεγάλο μεταξόνιο (2,54 μ.) με αποτέλεσμα ο χώρος αποσκευών να είναι 326 λίτρα και δυνατότητα ρυμούλκησης έως και 500 κιλά.

Διατίθεται με δύο επιλογές μπαταρίας. Η μπαταρία 40kWh δίνει αυτονομία έως και 317 χιλιόμετρα, ενώ η μπαταρία 52kWh προσφέρει αυτονομία έως και 416 χιλιόμετρα. Και οι δύο επιλογές διαθέτουν DC ταχεία φόρτιση (έως και 100kW), τεχνολογία V2L για τροφοδοσία εξωτερικών μικροσυσκευών, ενώ είναι έτοιμες για μελλοντική ενσωμάτωση V2G (τεχνολογία που επιτρέπει στα ηλεκτρικά οχήματα να παρέχουν ενέργεια πίσω στο ηλεκτρικό δίκτυο), αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Στο εσωτερικό η θέση οδήγησης είναι χαμηλή, οι γραμμές καθαρές και η τεχνολογία αρμονικά ενσωματωμένη. Οι διπλές οθόνες 10,1 ιντσών προσφέρουν εύκολο ψηφιακό έλεγχο, ενώ τα μαλακά υλικά και ο ατμοσφαιρικός φωτισμός αναβαθμίζουν την οδηγική εμπειρία.

Ουσιαστικά το μοντέλο ανοίγει το δρόμο για κάτι πολύ μεγαλύτερο που θα πραγματοποιήσει στο μέλλον η Nissan, με την παρουσίαση τεσσάρων νέων πλήρως ηλεκτρικών μοντέλων μέχρι το 2027. Σε αυτά περιλαμβάνονται επίσης το νέο LEAF, το επερχόμενο νέο JUKE και ένα μοντέλο κατηγορίας A. Όλα αυτά έρχονται σε συνέχεια της πρόσφατα λανσαρισμένης τεχνολογίας e-POWER και εντάσσονται στο στρατηγικό όραμα της Nissan για ένα πιο ηλεκτρικό και βιώσιμο μέλλον. Το νέο Nissan Micra αναμένεται στην Ελλάδα στα τέλη του 2025.