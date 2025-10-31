Με επιβλητικά νέα μοντέλα η παρουσία της Nissan στο Japan Mobility Show

0

Αποτυπώνουν την έξυπνη προσέγγιση της εταιρείας γύρω από την κινητικότητα και την καινοτομία

Στο πλαίσιο του Japan Mobility Show 2025, η Nissan αποκάλυψε μια επιλεγμένη γκάμα μοντέλων, σχεδιασμένη για να ενισχύσει την παρουσία της στην εγχώρια αγορά της Ιαπωνίας. Το ολοκαίνουργιο Elgrand, η επιβεβαιωμένη άφιξη του Patrol SUVστην Ιαπωνία και το ανανεωμένο Ariya βρίσκονται στο επίκεντρο της έκθεσης, αποτυπώνοντας την έξυπνη προσέγγιση της ιαπωνικής εταιρείας γύρω από την κινητικότητα και την καινοτομία, τονίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Μαζί με τα πρόσφατα λανσαρίσματα του νέου LEAF, του Roox Kei και του ανανεωμένου Skyline, η Nissan ενισχύει δυναμικά την παρουσία της στην Ιαπωνία και θέτει βάσεις για τη μελλοντική της ανάπτυξη.