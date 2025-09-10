Άνοδο για άλλον έναν μήνα οι πωλήσεις των plug in υβριδικών αυτοκινήτων

0

Καθοδική η πορεία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Άνοδο για άλλον έναν μήνα γνώρισαν οι πωλήσεις των plug in υβριδικών αυτοκινήτων καταγράφοντας αύξηση 4%, ενώ ανοδική πορεία είχαν και οι πωλήσεις των αυτοκινήτων με υβριδική τεχνολογία. Η τελευταία κατηγορία στην Ελλάδα κατάγραψε μερίδιο αγοράς 51,2%, γεγονός που σημαίνει ότι ένα στα δύο αυτοκίνητα έφεραν τέτοιου είδους τεχνολογία. Το συνολικό ποσοστό των πωλήσεων στο πρώτο οκτάμηνο είναι 48,4%, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ είναι 34,7%.

Μείωση σημείωσαν και οι πωλήσεις βενζινοκίνητων αυτοκινήτων (-6,9%), ενώ καθοδική ήταν και η πορεία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων (-1,1%), λόγω της αναμονής του νέου προγράμματος «κινούμαι ηλεκτρικά». Οριακά πάνω ήταν οι πωλήσεις των πετρελαιοκίνητων οχημάτων (0,4%) και των αυτοκινήτων με διπλό καύσιμο (0,8%), επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σταθερά πρώτη κατηγορία στις προτιμήσεις των Ελλήνων οδηγών παρέμεινε η «Β» κατηγορία με ποσοστό 56,7%. 'Αξιο λόγου είναι ότι σε αυτή την κατηγορία τα SUV κατέγραψαν ποσοστό 38,4%. Ακολούθησε η «C» κατηγορία με 26,7% (τα SUV 21,4%), ενώ στην 3η θέση βρέθηκε η κατηγορία «Α» με ποσοστό πωλήσεων 6,9%.