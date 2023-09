Ράλλυ Ακρόπολις: Πώς η κακοκαιρία Daniel επηρεάζει τη σημερινή (7/9) υπερειδική στην Πλατεία Νερού

Τα 72 πληρώματα του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, με δέκα από αυτά της κατηγορίας Rally1 που συμμετέχουν στο WRC, αναμενόταν να βάλουν μπροστά τις μηχανές τους σε λίγη ώρα σήμερα Πέμπτη (7/9) για το shakedown (προγραμματισμένο στις 08:01).

Η κακοκαιρία Daniel, όμως, που πλήττει τη χώρα ανάγκασε τους διοργανωτές να αλλάξουν τα πλάνα τους, με το shakedown να ματαιώνεται, ενώ απομένει να φανεί αν θα υπάρξουν κι άλλες αλλαγές ενόψει της σημερινής υπερειδικής στην Πλατεία Νερού.

Η απόφαση αυτή πάρθηκε με γνώμονα την ασφάλεια πληρωμάτων και κριτών, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων στην περιοχή της Λαμίας, όπου βρίσκεται και φέτος η «βάση» του αγώνα, δηλαδή, το service park, το οποίο είναι στην Πανελλήνια Έκθεση της Λαμίας και βίντεο του εξειδικευμένου ιστότοπου DirtFish το έδειχνε να έχει γεμίσει με νερό.

☔️ Live scenes from the service park at the @AcropolisRally 😯#WRC pic.twitter.com/saQg2hNG7g

— DirtFish (@DirtFishRally) September 6, 2023