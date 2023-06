«Μαρσάρει» η νέα Maserati GT2 Racecar για αγωνιστικές… μάχες

0

Έχει σχεδιαστεί για να θυμίζει τα κατορθώματα του προδρόμου της, του ένδοξου και νικηφόρου MC12

Το Autodromo Varano de' Melegari ήταν το σκηνικό για το ντεμπούτο στην πίστα του υψηλών επιδόσεων GT2, του αυτοκινήτου που αποτελεί την επιτομή της επιστροφής του House of the Trident στους αγώνες. Το shakedown στην πίστα της Πάρμα είναι ο προάγγελος μιας σειράς γεγονότων που σηματοδοτούν την προετοιμασία της επίσημης αποκάλυψης του αυτοκινήτου στα τέλη Ιουνίου 2023 στο Βέλγιο, στο 24 Hours of Spa.

Η Maserati είναι έτοιμη να ξυπνήσει ξανά τις μνήμες που την είδαν να εμφανίζεται στα συναρπαστικά πρωταθλήματα GT, με ένα νέο αυτοκίνητο που έχει σχεδιαστεί για να θυμίζει τα κατορθώματα του προδρόμου της, του ένδοξου και νικηφόρου MC12.

Η ιστορία της Trident στον μηχανοκίνητο αθλητισμό είναι μια ιστορία επιτυχιών που εκτείνονται σχεδόν σε έναν αιώνα.

Η Maserati GT2 διακρίνεται για την ταχύτητα, την κομψότητα, το στυλ και την καινοτομία. Ένα αυτοκίνητο σχεδιασμένο να πρωταγωνιστήσει στις πίστες και να γιορτάσει την επιστροφή της Maserati στους αγώνες. Ένα νέο κεφάλαιο ξεκίνησε στα τέλη του 2022 με την ανακοίνωση της συμμετοχής της μάρκας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E του 2023.

Σχεδιασμένο για να διασφαλίσει τα πρότυπα αισθητικής ποιότητας που χαρακτηρίζουν τη μάρκα, η Maserati GT2 κληρονομεί τον εξαιρετικό κινητήρα Nettuno V6 των 630 ιππων από τη Maserati MC20.

Οι πιο ελκυστικές τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνουν την ολοκαίνουργια κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία MTC (Maserati Twin Combustion) που βασίζεται σε κινητήρες F1 και το εξαιρετικά ελαφρύ αμάξωμα από ανθρακονήματα.

Μεγάλη προσοχή έχει δοθεί στην ανάπτυξη της σωστής ισορροπίας του αεροδυναμικού φορτίου, ενώ το κάτω μέρος έχει αναπτυχθεί ειδικά για να λειτουργεί καλύτερα σε συνέργεια με τον μπροστινό διαχωριστή και το πίσω φτερό (ρυθμιζόμενο).

Το υδραυλικό τιμόνι είναι πλήρως ηλεκτρικό. Όλα τα εξαρτήματα της ανάρτησης του αυτοκινήτου είναι αγωνιστικά εξαρτήματα - θα υπάρχουν ρυθμιζόμενα αμορτισέρ και ρυθμιζόμενες αντιστρεπτικές μπάρες τόσο μπροστά όσο και πίσω, αναλύεται στο ΑΠΕ ΜΠΕ. Το ίδιο και τα ηλεκτρονικά. Το διαδοχικό αγωνιστικό κιβώτιο ταχυτήτων 6 ταχυτήτων και η αλλαγή ταχυτήτων στο τιμόνι με τον ηλεκτρικό περιστροφικό ενεργοποιητή αλλαγής ταχυτήτων προκαλούν συναισθήματα που τροφοδοτούν την αδρεναλίνη.

Το ταμπλό από ανθρακονήματα και η οθόνη 10 ιντσών που είναι ενσωματωμένη στο ταμπλό έχουν ως αποτέλεσμα μια φουτουριστική, έξυπνη καμπίνα, που συμπληρώνεται στο αμάξωμα με την επιλογή βαφής και ζωγραφικής ειδικά για τη Maserati Corse (Blu Infinito).