Τρίκαλα: Η πρώτη πιλοτική διαδρομή αυτοματοποιημένων οχημάτων

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου Τρικκαίων στο πρόγραμμα SHOW

Αυτοματοποιημένα οχήματα παρουσιάστηκαν σήμερα επίσημα από τον Δήμο Τρικκαίων, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον Μύλο Ματσόπουλου στα Τρίκαλα, στο πλαίσιο της έναρξης των πιλοτικών δοκιμών του ευρωπαϊκού προγράμματος SHOW. Σε συνεργασία με την e-trikala ΑΕ, 8 χρόνια μετά το πρόγραμμα CityMobil2, η καινοτομία στην αυτόνομη οδήγηση επέστρεψε στα Τρίκαλα. Το πρόγραμμα SHOW (SHared automation Operating models for Worldwide adoption) μεταφράζεται σε «Κοινόχρηστα αυτοματοποιημένα λειτουργικά μοντέλα για παγκόσμια χρήση» και χρηματοδοτείται από το ερευνητικό πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεντρώνει 69 εταίρους από 13 χώρες της ΕΕ, που καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα αστικής κινητικότητας, με συντονιστή την Διεθνή Ένωση Δημοσίων Μεταφορών (International Association of Public Transport | UITP) και τεχνικό συντονιστή εταίρo το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). To SHOW αποτελεί το μεγαλύτερο ερευνητικό έργο της ΕΕ για την Συνεργατική, Συνδεδεμένη και Αυτοματοποιημένη Κινητικότητα (CCAM) σε αστικές περιοχές.

Η πόλη των Τρικάλων μετέχει στο πρόγραμμα SHOW μέσω της e-trikala ΑΕ, ως δορυφορική πιλοτική εφαρμογή με συνδυασμό αυτοματοποιημένων εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών. Ειδικότερα, όπως τονίστηκε από τους ομιλητές, το πρόγραμμα αφορά στην κίνηση αυτοματοποιημένων οχημάτων με τεχνολογία τελευταίας γενιάς. Συνεργάζονται, δε, για αυτό, το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και το Πανεπιστήμιο της Γένοβας (UNIGE). Η παρουσίαση έγινε στο πλαίσιο του συνεδρίου #Τρίκαλα2030, που οι εργασίες ολοκληρώθηκαν σήμερα. Η πρώτη πιλοτική διαδρομή πραγματοποιήθηκε εντός του πάρκου Ματσόπουλου και όπως τονίστηκε, έναν περίπου μήνα μετά τη συγκεκριμένη έναρξη των εφαρμογών του προγράμματος SHOW, θα ξεκινήσουν και οι διαδρομές των οχημάτων σε αυτό που ονομάζεται «πίστα» αστικού περιβάλλοντος. Τα οχήματα, δηλαδή, θα πραγματοποιούν διαδρομές στις παρυφές της πόλης (από τον σιδηροδρομικό σταθμό προς το ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μέσω των οδών Πύλης και Φλαμουλίου). Οι διαδρομές θα ξεκινήσουν αφού ολοκληρωθούν οι γραφειοκρατικές και αδειοδοτικές διαδικασίες. Αναφορά έγινε και στα αυτόνομα ρομπότ μεταφορών (delivery droids) YAPE, μέσα από τη συνεργασία της e-Trikala, του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) και του Πανεπιστημίου της Γένοβας (UNIGE), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος SHOW. Tα ρομπότ είναι κατασκευασμένα από την ιταλική εταιρία YAPE.

Αυτή η καινοτομία, για πρώτη φορά σε όλη την Ευρώπη, υλοποιείται στη Τρίκαλα. Σε μια ακόμα κίνηση πρωτοπορίας, τα ρομπότ είναι ασφαλισμένα από την εταιρία Anytime, ενώ υπηρεσίες ηλεκτρικής φόρτισης παρέχει η εταιρεία Legrand. H επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου των YAPE γίνεται μέσω του δικτύου 5G της Vodafone. To πρόγραμμα τέθηκε σε λειτουργία με υπουργική απόφαση του υφυπουργού Μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλου. Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δ/νων σύμβουλος της e-Trikala ΑΕ Οδυσσέας Ράπτης, τόνισε τη σημαντική εμπειρία σε αυτοματοποιημένα συστήματα δημοσίων συγκοινωνιών που έχει ο Δήμος Τρικκαίων, καθώς ήταν ένας από τους πιλότους του έργου CityMobil2 και επίσης έχει ολοκληρώσει το εθνικό πιλοτικό πρόγραμμα AVINT. Ο δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου, στάθηκε ιδιαίτερα στις σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουν δημιουργηθεί με την τοπική κοινωνία, αναφέροντας χαρακτηριστικά την ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας στο λεωφορείο χωρίς οδηγό.