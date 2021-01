Τα Mini ανανεώνονται στους τομείς οδήγησης, σχεδίασης και στυλ

0

Ευρύ πρόγραμμα ανανέωσης για τα 3θυρο, 5θυρο και Cabrio Mini

Η πρώην βρετανική μάρκα γερμανικών συμφερόντων, ενισχύει το κύρος των τριών μοντέλων στους τομείς οδήγησης, σχεδίασης και εξατομικευμένου στυλ.

Στιλιστικές πινελιές διαμορφώνουν μία αισθητική που αναδεικνύει τη διάσημη σχεδιαστική φιλοσοφία του διάσημου (κάποτε μικρού) μοντέλου. Επιπλέον, η καινοτόμα Multitone Roof Πολύχρωμη Οροφή γίνεται βασικό στοιχείο εξατομίκευσης. Στο εσωτερικό, το εκτενώς επανασχεδιασμένο cockpit υπογραμμίζει τον πολυτελή χαρακτήρα των τριών εκδόσεων της Mini. Επιπλέον, προσθήκες στη γκάμα στάνταρ και προαιρετικού εξοπλισμού, νέοι εξωτερικοί χρωματισμοί, ζάντες αλουμινίου, επενδύσεις εσωτερικού και καινοτόμες τεχνολογίες πλαισίου, συστημάτων υποστήριξης οδήγησης, λειτουργικότητας και συνδεσιμότητας, ολοκληρώνουν την τελευταία ανανέωση των μοντέλων της βρετανικής φίρμας.

Είκοσι χρόνια αφότου λανσαρίστηκε το σύγχρονο Mini, η τελευταία γενιά του μοντέλου κάνει το επόμενο θεαματικό βήμα. Η φιλοσοφία πίσω από την επανεκκίνηση της μάρκας, και συγκεκριμένα η δημιουργία πολυτελών αυτοκινήτων για τη μικρή κατηγορία, έχει εξελιχθεί σε ένα μοναδικό και παγκόσμιο success story.

Το παγκόσμιο λανσάρισμα της τελευταίας έκδοσης του 3θυρου, 5θυρου και Cabrio Mini θα ξεκινήσει το Μάρτιο του 2021. Επίσης, η σχεδίαση, η τεχνολογία και η πολυτέλεια θα δώσουν νέα πνοή και στο ηλεκτρικό Cooper SE για τη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας του στην κατηγορία ηλεκτρικών οχημάτων. Τέλος, η πρόσφατη έκδοση των John Cooper Works και John Cooper Works Cabrio ωφελούνται από την περαιτέρω εξέλιξη της σχεδίασης και της της ποιότητας.

Οι καινοτομίες της ανανέωσης περιληπτικά έχουν ως εξής:

• «Purist» εμφάνιση χάρη στη νέα εμπρός σχεδίαση.

• Προβολείς LED τώρα στο βασικό εξοπλισμό.

• Χαρακτηριστικά φινιστρίνια νέας σχεδίασης.

• Επανασχεδιασμένη πίσω ποδιά, πίσω φώτα LED σε σχέδιο Union Jack, τώρα στο βασικό εξοπλισμό.

• Παγκόσμια καινοτομία: Multitone Roof.

• Νέες εξωτερικές αποχρώσεις και ζάντες αλουμινίου.

• Νέας σχεδίασης επιφάνειες εσωτερικού και αεραγωγοί.

• Επανασχεδιασμένα τιμόνια, προαιρετικά θερμαινόμενα για πρώτη φορά.

• Πολυλειτουργική οθόνη οργάνων με έγχρωμη οθόνη 5-ιντσών.

• Οθόνη κεντρικού οργάνου με νέο γυαλιστερό πλαίσιο Piano Black, οθόνη 8,8” με μοντέρνα φιλοσοφία γραφικών, στάνταρ.

• Σπορ καθίσματα σε νέα απόχρωση Light Chequered.

• Νέα επιλογή Ambient Light με εκτεταμένες λειτουργίες.

• Adaptive chassis τώρα διαθέτει ανάρτηση επιλεκτικής απόσβεσης βάσει της συχνότητας των κραδασμών (frequency-selective damping).

• Ηλεκτρικό χειρόφρενο για πρώτη φορά.

• Active Cruise Control τώρα με λειτουργία Stop & Go.

• Μεγαλύτερη ασφάλεια χάρη στο νέο σύστημα προειδοποίησης παρέκκλισης από τη λωρίδα και το φωτισμό κακών καιρικών συνθηκών.

• Εξωτερικό Piano Black με περισσότερες εφαρμογές.

• Νέα πακέτο εξοπλισμού για στοχευμένη εξατομίκευση.

Κινητήρες TwinPower

Δυνατοί και οικονομικοί βενζινοκινητήρες με τρεις ή τέσσερις κυλίνδρους συνθέτουν το portfolio των μηχανικών συνόλων που προορίζονται για τα ανανεωμένα Mini. Η τεχνολογία TwinPower Turbo που διαθέτουν, αποτελείται από έναν υπερσυμπιεστή ενσωματωμένο στην πολλαπλή εξαγωγής, άμεσο ψεκασμό βενζίνης και μεταβλητό χρονισμό βαλβίδων. Οι 3κύλινδροι κινητήρες, ο καθένας με χωρητικότητα 1.500 κ.εκ., διατίθενται σε τρεις εκδόσεις με ισχύ 75, 102 και 136 ίππων. Ο 2λιτρος 4κύλινδρος κινητήρας παράγει μέγιστη ισχύ178 ή 231 ίππων στα δύο μοντέλα John Cooper Works. Χάρη στη συνεχή βελτιστοποίηση της τεχνολογίας ελέγχου εκπομπών ρύπων, που περιλαμβάνει ένα φίλτρο σωματιδίων βενζινοκινητήρα, όλες οι εκδόσεις συμμορφώνονται με τα πρότυπα εκπομπών ρύπων Euro 6d.

Επίσης, με τον ηλεκτροκινητήρα των 184 ίππων, το Cooper SE προσφέρει μετακινήσεις μηδενικών ρύπων. Η ισχύς μεταφέρεται μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου μιας σχέσης. Η μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής τάσης, που είναι τοποθετημένη βαθιά στο πάτωμα του οχήματος έχει ακαθάριστο ενεργειακό περιεχόμενο 32,6 kWh και προσφέρει αυτονομία από 203 έως 234 χλμ, σύμφωνα με τον κύκλο WLTP.

Οι κινητήρες εσωτερικής καύσης των ανανεωμένων μοντέλων συνδυάζονται με ένα 6τάχυτο μηχανικό κιβώτιο, στάνταρ. Με εξαίρεση τη βασική έκδοση κινητήρα για το 3θυρο και το 5θυρο, μπορούν επίσης να μεταφέρουν την ισχύ τους στους εμπρός τροχούς μέσω ενός 7τάχυτου αυτόματου κιβωτίου Steptronic με διπλό συμπλέκτη (Μοντέλα John Cooper Works: 8τάχυτο αυτόματο κιβώτιο Steptronic).

Τέλος, μία νέα έκδοση προσαρμοζόμενης ανάρτησης (Adaptive Suspension), που διατίθεται για πρώτη φορά, επαναπροσδιορίζει την χαρακτηριστική go-kart αίσθηση της μάρκας. Αυτή πετυχαίνει μία βέλτιστη ισορροπία μεταξύ σπορ συμπεριφοράς και οδηγικής άνεσης μέσω της συνεχώς μεταβαλλόμενης απόσβεσης βάσει της συχνότητας των κραδασμών. Μια πρόσθετη βαλβίδα στην πλευρά τριβής αναλαμβάνει να εξομαλύνει τις απότομες και ακραίες τιμές πίεσης εντός του αμορτισέρ. Η απόσβεση ρυθμίζεται σε διάστημα μόλις 50 έως 100 χιλιοστών του δευτερολέπτου.

Ανάλογα με την οδηγική κατάσταση και τις οδικές συνθήκες, οι δυνάμεις απόσβεσης μπορούν να μειώνονται μέχρι 50%. Αυτό βελτιώνει σημαντικά την οδηγική άνεση και συμπεριφορά όταν αντισταθμίζονται μικροανωμαλίες του δρόμου, διατηρώντας παράλληλα τα σπορ χαρακτηριστικά απόσβεσης όταν το όχημα στρίβει, για παράδειγμα. Η καινοτόμα τεχνολογία απόσβεσης διατίθεται για όλες τις εκδόσεις, πλην των One First, One και Cooper SE. Το τελευταίο διατίθεται με ηλεκτρικό χειρόφρενο, στάνταρ. Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση γίνεται από το σχετικό μπουτόν στην κεντρική κονσόλα, ενώ διατίθεται και με τις υπόλοιπες εκδόσεις του μοντέλου, πλην One First, σε συνδυασμό με αυτόματο κιβώτιο, το προαιρετικό Driving Assistance Package και οι ζάντες αλουμινίου 17”.

Νίκος Τσάδαρης