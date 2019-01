Η Opel γιορτάζει τα 120 χρόνια παραγωγής αυτοκινήτων

Εορταστική καμπάνια με το μότο: Born in Germany. Made for us all

Η Opel γιορτάζει 120 χρόνια στην παραγωγή αυτοκινήτων και την καινοτομία το 2019. Η κατασκευάστρια εταιρία αυτοκινήτων ξεκινά τους εορτασμούς εκφράζοντας τις ευχαριστίες της στους πελάτες της στην Ευρώπη, με μία νέα διαφημιστική καμπάνια 3600: “Opel. Born in Germany. Made for us all”.

Στις νέες διαφημίσεις της, η Opel ευχαριστεί την Eυρώπη για τους σκοτεινούς χειμώνες, τους πολυάριθμους τρόπους μετακίνησης, τους ανώμαλους δρόμους και τους στενούς χώρους στάθμευσης που την έχουν εμπνεύσει να αναπτύξει τόσο ξεχωριστά αυτοκίνητα. Η εταιρία έχει αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις με τους προβολείς IntelliLux LED matrix του Astra και του Insignia, συστήματα πλοήγησης και infotainment συμβατά με Apple CarPlay και Android Auto, εργονομικά καθίσματα πιστοποιημένα από το AGR και το πολύ ελαφρύ σύστημα διεύθυνσης με λειτουργία City-mode.

Η νέα καμπάνια, που αναπτύχθηκε με το πρακτορείο McCann Frankfurt, ξεκίνησε στην Ελλάδα στις 5 Ιανουαρίου, σε τηλεόραση, έντυπα και social media.

Οι επετειακοί εορτασμοί συμπληρώνονται από εκδόσεις μοντέλων “120 Years” . Αυτές οι ειδικές εκδόσεις των Corsa, Astra, Insignia και των SUV Crossland X, Mokka X και Grandland X, προσφέρουν πλούσιο εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, ιδιαίτερα στιλιστικά χαρακτηριστικά και συστήματα άνεσης. Τα αυτοκίνητα παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην καμπάνια στην τηλεόραση και το διαδίκτυο και συνοδεύονται από οικονομικές προσφορές και προτάσεις χρηματοδότησης. Στη Γερμανία, οι διαφημίσεις θα δίνουν επίσης το «παρών» στους εγχώριους αγώνες της Bundesliga των εταίρων της Opel Borussia Dortmund 09 και 1. FSV Mainz 05.