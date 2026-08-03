Champions League – Η κλήρωση των πλέι οφ: Οι πιθανοί αντίπαλοι για ΑΕΚ και Ολυμπιακό

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Τα πρώτα ματς θα γίνουν στις 18 ή 19 Αυγούστου

Ο νικητής του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία)-Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) για τον Γ΄ προκριματικό γύρο του Champions League είναι το εμπόδιο που καλείται να ξεπεράσει η ΑΕΚ στα πλέι οφ, προκειμένου να προκριθεί στη League Phase της διοργάνωσης, όπως προέκυψε από τη σχετική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (3/8) στην έδρα της UEFA, στη Νιόν της Ελβετίας.

Ο «Δικέφαλος» θα δώσει το πρώτο ματς εκτός έδρας στις 18 ή 19 Αυγούστου, ενώ ο αγώνας ρεβάνς θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 25 ή 26/8.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, αν η ΑΕΚ αποκλειστεί στα πλέι οφ του Champions League, θα συνεχίσει το ευρωπαϊκό «ταξίδι» της στη league phase του Europa League.

Στο μεταξύ, το νικητή του ζευγαριού Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) θα αντιμετωπίσει στα πλέι οφ του Champions League ο Ολυμπιακός, εφόσον αποκλείσει τη Ναϊμέγκεν στον Γ΄ προκριματικό γύρο, προκειμένου να προκριθεί στη League Phase της διοργάνωσης, όπως προέκυψε από τη σχετική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (3/8) στην έδρα της UEFA, στη Νιόν της Ελβετίας.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα δώσουν το πρώτο ματς των πλέι οφ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στις 18 ή 19 Αυγούστου, ενώ ο αγώνας ρεβάνς θα διεξαχθεί εκτός έδρας στις 25 ή 26/8.