Europa League: Με τον νικητή του Χάμαρμπι – Άντερλεχτ ο ΠΑΟΚ εφόσον προκριθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο

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Προϋπόθεση είναι να ξεπεράσει πρώτα το εμπόδιο της Ντιναμό Κιέβου

Τον αντίπαλό του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League έμαθε ο ΠΑΟΚ στην κλήρωση της Δευτέρας (20/7) στη Νιόν.

Ο Δικέφαλος του Βορρά θα αντιμετωπίσει τον νικητή από το ζευγάρι της Χάμαρμπι με την Άντερλεχτ, εφόσον κατορθώσει να αποκλείσει την Ντιναμό Κιέβου στον δεύτερο προκριματικό.

Το πρώτο ματς, σε περίπτωση πρόκρισης των Ασπρόμαυρων, θα γίνει στην Τούμπα στις 6 Αυγούστου ενώ η ρεβάνς σε Σουηδία ή Βέλγιο στις 13 του ίδιου μήνα.