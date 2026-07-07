Μουντιάλ 2026:  Στα προημιτελικά η Αργεντινή με επική ανατροπή επί της Αιγύπτου

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Γύρισε το ματς σε 3-2 απ’ το 79’ και μετά

Μία απ’ τις μεγαλύτερες ανατροπές όλων των εποχών πραγματοποίησε η Αργεντινή, «επιστρέφοντας» απ’ την... κόλαση του αποκλεισμού, καθώς επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2 στη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026, αν και μέχρι το 79ο λεπτό ήταν πίσω στο σκορ με 2-0! Στο «Mercedes-Benz Stadium» της Ατλάντα οι παγκόσμιοι πρωταθλητές βρέθηκαν για ώρα στα... σχοινιά, καθώς η Αίγυπτος «χτύπησε» αλύπητα στο transition, όμως οι Αργεντινοί με αντεπίθεση διαρκείας στο φινάλε και με τον Μέσι να βάζει την «σφραγίδα» του για άλλο ένα παιχνίδι, «γύρισαν» το σκορ κι επικράτησαν με 3-2, παίρνοντας την πρόκριση για τα προημιτελικά, στο καλύτερο ίσως παιχνίδι έως τώρα στη διοργάνωση. Πλέον η Αργεντινή θα αντιμετωπίσει στους «8» τον νικητή του ζευγαριού Ελβετία-Κολομβία.

Οι Αιγύπτιοι πέτυχαν τον απόλυτο αιφνιδιασμό παίρνοντας προβάδισμα στο 15’ όταν από σέντρα του Άτια από δεξιά, ο Γιασέρ Ιμπραχίμ που είχε μείνει ψηλά για την εκτέλεση του κόρνερ με καρφωτή κεφαλιά νίκησε τον Λισάντρο Μαρτίνες κι έκανε το 1-0 για τους «Φαραώ».

Η Αργεντινή είχε την ευκαιρία να «απαντήσει» άμεσα με το πέναλτι που κέρδισε ο Ταλιαφίκο απ’ τον Χασάν, όμως ο Λιονέλ Μέσι δεν κατάφερε να «νικήσει» απ’ την άσπρη βούλα τον Σουμπίρ, ο οποίος απέκρουσε στη γωνία του, με τον Αργεντινό σούπερ σταρ να χάνει δεύτερο πέναλτι στη διοργάνωση.

Η «αλμπισελέστε» συνέχισε να πιέζει για το γκολ, όμως ο Σουμπίρ ήταν ανίκητος αποκρούοντας με εκπληκτικό τρόπο στο 28’ την εξ επαφής κεφαλιά του ΜακΆλιστερ και στο 39’ το πλασέ του Άλβαρες απ’ τη μικρή περιοχή κι ενώ στο 32’ ο Μέσι είχε απευθείας εκτέλεση φάουλ στο δοκάρι.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Αίγυπτος «χτύπησε» ξανά στο 58’ με γκολ του Ζίκο σε αντεπίθεση των «Φαραώ», όμως το τέρμα ακυρώθηκε με υπόδειξη του VAR και on field review του διαιτητή Λετεσιέ για φάουλ του Χάνι πάνω στον Ταλιαφίκο, σε μία φάση που ξεσήκωσε «θύελλα» διαμαρτυριών απ’ την πλευρά των Αιγυπτίων, περιγράφηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η Αίγυπτος, ωστόσο, όχι μόνο δεν το έβαλε, αλλά κατάφερε να βρει ξανά... δίχτυα ξανά με τον Ζίκο κι αυτή τη φορά το γκολ... μέτρησε. Σε νέα υποδειγματική αντεπίθεση οι Αιγύπτιοι βρήκαν... μπόσικη την άμυνα της Αργεντινής, με τον Χασάν να «σερβίρει» έτοιμο γκολ στον Ζίκο για το 2-0.

Η Αργεντινή έβγαλε «αντίδραση» στο φονάλε και μείωσε στο 79’ με κεφαλιά του Ρομέρο από σέντρα του Μέσι, μειώνοντας σε 1-2, ενώ στο 82’ από σλάλομ του «ψύλλου» ο Λαουτάρο Μαρτίνες με κεφαλιά έστειλε την μπάλα λίγο άουτ.

Η επιμονή, η κλάση και η ποιότητα του Μέσι ωστόσο, «μίλησε» ένα λεπτό μετά, όταν με καταπληκτικό σουτ από «στρώσιμο» του Μοντιέλ έκανε το 2-2 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Η παρέα του Μέσι, ωστόσο, δεν έμεινε... εκεί, αλλά έψαξε και τρίτο γκολ και το βρήκε στο 90’+2’ με την κεφαλιά του Έντσο Φερνάντες απ’ την καταπληκτική σέντρα του Λαουτάρο Μαρτίνες, ανατρέποντας πλήρως το σκηνικό...

Διαιτητής: Φρανσουά Λετεσιέ (Γαλλία)

Κίτρινες: 90’+3’ Σουμπίρ, 90’+4’ Φατί, 90’+8’ Άτια

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (Λιονέλ Σκαλόνι): Εμιλιάνο Μαρτίνες, Μολίνα (73’ Μοντιέλ), Ρομέρο (90’_5’ Οταμέντι), Λισσάντο Μαρτίνες, Ταλιαφίκο (66’ Νίκο Γκονζάλες), Φερνάντες, Μακάλιστερ, Ντε Πολ (66’ Λαουτάρο Μαρτίνες), Παρέδες, Άλβαρες (90’+5’ Μεδίνα), Μέσι.

ΑΙΓΥΠΤΟΣ (Χοσάμ Χασάν): Σουμπίρ, Χαφέζ, Ραμπιά, Χάνι, Ιμπραχίμ Γιασέρ, Ασούρ (46’ λ.τρ. Φατί), Ζίκο (80’ Μαρμούς), Λάσιν (90’+6’ Ζίζο), Άτια, Σαλάχ, Χασάν (74’ Τρεζεγκέ).