UEFA εναντίον FIFA για την υπόθεση Μπάλογκαν: Πρωτοφανής, ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση

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«Υπονομεύεται η αξιοπιστία της διοργάνωσης»

Απίστευτη κόντρα ανάμεσα στη FIFA και την UEFA ξέσπασε μετά την απόφαση της πρώτης να αναστείλει την ποινή μιας αγωνιστικής του Φολαρίν Μπάλογκαν, ως αποτέλεσμα της απευθείας κόκκινης κάρτας που δέχθηκε στο ματς με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Την αλλαγή της πρωτόδικης απόφασης ακολούθησε σωρεία δημοσιευμάτων που έκαναν λόγο για απευθείας παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Τζιάνι Ινφαντίνο, με στόχο ο Αμερικανός επιθετικός να αγωνιστεί κανονικά στο παιχνίδι απέναντι στο Βέλγιο για τη φάση των 16.

Σε μια ιδιαίτερη σκληρή ανακοίνωση εναντίον της FIFA, η UEFA ξεκαθαρίζει πως «η ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής μετά από κόκκινη κάρτα δεν αποτελεί θέμα διακριτικής ευχέρειας ούτε απαιτεί απόφαση αρμόδιου οργάνου για να τεθεί σε ισχύ. Πρόκειται για θεμελιώδη αρχή που δεν υπόκειται σε εξαιρέσεις» και τονίζει πως με αυτόν τον τρόπο «τίθεται σε κίνδυνο η ακεραιότητα του αθλήματος και υπονομεύεται η αξιοπιστία της διοργάνωσης».

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Statement from UEFA on FIFA overturning Folarin Balogun's one-match suspension: "Yesterday's decision to suspend for a probationary period of a year the

implementation of the one-match automatic suspension following the red card issued to the player Folarin… pic.twitter.com/l4v8aat7iC — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 6, 2026

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η χθεσινή απόφαση να ανασταλεί, για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους, η εφαρμογή της αυτόματης τιμωρίας αποκλεισμού μίας αγωνιστικής που προβλέπεται μετά την αποβολή με κόκκινη κάρτα του ποδοσφαιριστή Φολαρίν Μπάλογκαν, ξεπέρασε κάθε όριο.

Το ποδόσφαιρο, όπως και κάθε άλλο άθλημα, βασίζεται σε κανόνες, οι οποίοι αποτελούν το θεμέλιο του δίκαιου, έντιμου και διαφανούς ανταγωνισμού. Κάποιες φορές οι κανόνες επιδέχονται ερμηνεία. Στην προκειμένη περίπτωση, όχι.

Η ελάχιστη αυτόματη ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής μετά από κόκκινη κάρτα δεν αποτελεί θέμα διακριτικής ευχέρειας ούτε απαιτεί απόφαση αρμόδιου οργάνου για να τεθεί σε ισχύ. Πρόκειται για θεμελιώδη αρχή που είναι ενσωματωμένη στους κανονισμούς και δεν μπορεί να υπόκειται σε εξαιρέσεις, πολύ περισσότερο κατά τη διάρκεια μιας διοργάνωσης, όταν αρκετοί άλλοι ποδοσφαιριστές έχουν βρεθεί στην ίδια θέση και εξέτισαν κανονικά την ποινή τους.

Όταν η βεβαιότητα εφαρμογής των κανόνων δεν διασφαλίζεται πλέον από τους θεματοφύλακές τους, τίθεται σε κίνδυνο η ακεραιότητα του αθλήματος και υπονομεύεται η αξιοπιστία της διοργάνωσης. Παράλληλα, μια τέτοια απόφαση δημιουργεί δεδικασμένο στην εν εξελίξει διοργάνωση, καθώς παρόμοιες περιπτώσεις θα απαιτούν πλέον ίση μεταχείριση, εις βάρος της ομαλής διεξαγωγής του ανταγωνισμού.

Το ποδόσφαιρο είναι το πιο αγαπητό άθλημα στον κόσμο, επειδή είναι ένα όμορφο παιχνίδι, και απολαμβάνει την εμπιστοσύνη όλων επειδή παίζεται παντού με τους ίδιους κανόνες. Καμία διοργάνωση δεν αποτελεί αποκομμένο γεγονός· και όταν πρόκειται για το Παγκόσμιο Κύπελλο, έχει τη δύναμη να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά το άθλημα στο σύνολό του.

Εκφράζουμε την κατάπληξη και την αδυναμία μας να κατανοήσουμε μια τόσο πρωτοφανή, ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση.»