Στο… λιμάνι του ο Μπαρτζώκας μέχρι το 2029 – Ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό

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«Συνεχίζουμε ταπεινοί και πεινασμένοι», δήλωσε ο προπονητής

Την επέκταση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Μπαρτζώκα έως το καλοκαίρι του 2029 ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της στον πολυνίκη προπονητή της ιστορίας του συλλόγου, λίγες εβδομάδες μετά την κατάκτηση της Euroleague και του πρωταθλήματος Ελλάδας.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ γνωστοποίησε ότι ο 60χρονος τεχνικός υπέγραψε νέο τριετές συμβόλαιο, με τους προέδρους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο να κάνουν λόγο για «συνέχεια μιας κοινής διαδρομής» που έχει ήδη καταγραφεί «ανεξίτηλα και ένδοξα στην ιστορία του συλλόγου». Παράλληλα, υπογράμμισαν πως η εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπο του Μπαρτζώκα έχει κερδηθεί μέσα από τη συνέπεια, την ανθεκτικότητα και τις επιτυχίες της ομάδας, τονίζοντας ότι «μαζί ζήσαμε στιγμές που δεν χωρούν σε απλή αφήγηση», με κορυφαία τη φετινή κατάκτηση της Euroleague και του ελληνικού πρωταθλήματος.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Μπαρτζώκας χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό «σπίτι του» και «το πιο μακρύ ταξίδι» της προπονητικής του διαδρομής, ευχαριστώντας τους αδελφούς Αγγελόπουλους για τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουν αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια. «Η ανανέωση της συνεργασίας μας για τα επόμενα τρία χρόνια με γεμίζει χαρά και συγκίνηση», ανέφερε μεταξύ άλλων, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα συνέχειας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου: «Συνεχίζουμε ταπεινοί και πεινασμένοι».

Ο Μπαρτζώκας έχει συνδέσει το όνομά του με μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία του Ολυμπιακού, οδηγώντας τους «ερυθρόλευκους» στην κατάκτηση δύο Euroleague (2013, 2026), τεσσάρων πρωταθλημάτων Ελλάδας, τριών Κυπέλλων και τεσσάρων Super Cup, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με Μπαρτζώκα «καπετάνιο» ως το 2029

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα για τα επόμενα τρία χρόνια.

Σε μια εποχή που η συνέπεια και η πίστη στο όραμα έχουν ανεκτίμητη αξία, συνεχίζουμε μαζί έναν δρόμο γεμάτο πάθος, δουλειά και υψηλές προσδοκίες.

Ο κόουτς Μπαρτζώκας δεν είναι απλώς ο προπονητής της ομάδας μας. Είναι η ψυχή μιας φιλοσοφίας που χτίζεται καθημερινά με αφοσίωση, ιδρώτα και πίστη στη νίκη. Η παρουσία του στον πάγκο αποτελεί εγγύηση σταθερότητας και έμπνευσης.

ΜΑΖΙ έχουμε ζήσει ιστορικές στιγμές και μεγάλες επιτυχίες, κατακτώντας:

* 2 Ευρωλίγκες (2013, 2026)

* 1 Διηπειρωτικό Κύπελλο FIBA (2013)

* 4 Πρωταθλήματα Ελλάδος (2022, 2023, 2025, 2026)

* 3 Κύπελλα Ελλάδος (2022, 2023, 2024)

* 4 Super Cup Ελλάδας (2022, 2023, 2024, 2025)

ΜΑΖΙ κοιτάμε μπροστά με στόχο ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις.

Για τα επόμενα τρία χρόνια συνεχίζουμε ενωμένοι και πιο δυνατοί από ποτέ, με στόχο να ανεβάσουμε ακόμη πιο ψηλά τον πήχη.

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΙ: «ΜΑΖΙ με τον κόουτς ζήσαμε στιγμές που δεν χωρούν σε μια απλή αφήγηση, ΜΑΖΙ με τον κόουτς συνεχίζουμε»

Οι πρόεδροι του Ολυμπιακού κ.κ. Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος έδωσαν τα χέρια με τον πολυνίκη προπονητή στην ιστορία της ομάδας μέσα σε λίγα λεπτά και εν συνεχεία έκαναν την ακόλουθη δήλωση στο www.olympiacosbc.gr:

«Η ανανέωση της συνεργασίας μας με τον Γιώργο Μπαρτζώκα για ακόμη τρία χρόνια δεν είναι μια τυπική συμφωνία. Είναι η συνέχεια μιας κοινής διαδρομής που έχει πάψει εδώ και καιρό να μετριέται σε ημερομηνίες και συμβόλαια και έχει ήδη αποτυπωθεί ανεξίτηλα και ένδοξα στην ιστορία του συλλόγου.

Η εμπιστοσύνη μας στο πρόσωπό του είναι δεδομένη, ισχυρή κι έχει κερδηθεί με έργο, με ανθεκτικότητα με συνέπεια, αλλά και με αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι διαθέτει την προσωπικότητα, τις γνώσεις και την αφοσίωση που απαιτούνται για να ηγείται του Ολυμπιακού στο υψηλότερο επίπεδο. Να διαμορφώνει τη νοοτροπία του και να χτίζει την ταυτότητα και τον χαρακτήρα μέσα στο παρκέ με την πίστη ενός ανθρώπου που δεν διαπραγματεύεται το όραμά του.

Μαζί ζήσαμε στιγμές που δεν χωρούν σε απλή αφήγηση. Θριάμβους που έγιναν συλλογική μνήμη, με κορύφωση την κατάκτηση της φετινής Ευρωλίγκας και του Πρωταθλήματος Ελλάδας. Στιγμές που δεν ήταν προϊόν τύχης ή συγκυρίας, αλλά το φυσικό αποτέλεσμα μιας αδιάκοπης αφοσίωσης στον κοινό στόχο.

Βρισκόμαστε σε μια από τις πιο φωτεινές σελίδες της ιστορίας του Ολυμπιακού, όχι για να τη θαυμάζουμε από απόσταση, αλλά για να τη συνεχίσουμε γράφοντας τις επόμενες. Δεν μας αρκεί ό,τι έχει ήδη κατακτηθεί. Το σεβόμαστε, το τιμούμε, αλλά το μετατρέπουμε σε θεμέλιο για όσα έρχονται.

Γιατί ο Ολυμπιακός δεν γεννήθηκε για να ακολουθεί και να αντιγράφει. Γεννήθηκε για να ανοίγει μόνος του τους δρόμους προς την κορυφή. Και με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στον πάγκο του, θα συνεχίσει να το κάνει ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ, με τρόπο που αρμόζει στην ιστορία τις αξίες και τις καταβολές του.

Όλοι μαζί παίρνουμε θέση στην κερκίδα, στο πλευρό των απλών φιλάθλων του Θρύλου και γινόμαστε μια γροθιά για να προστατεύσουμε το μεγαλείο του Συνδέσμου».

ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ: «Συνεχίζουμε ταπεινοί και πεινασμένοι»

Στο επίσημο site του Ολυμπιακού μίλησε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας λίγο μετά την ανανέωση της συνεργασίας του με την ομάδα. Ο τρεις φορές καλύτερος προπονητής της Ευρώπης έστειλε το δικό του μήνυμα για το μέλλον:

«Η ανανέωση της συνεργασίας μας για τα επόμενα τρία χρόνια με γεμίζει χαρά και συγκίνηση. Για μένα ο Ολυμπιακός είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια επαγγελματική στέγη. Είναι η ομάδα μου, το σπίτι μου και το πιο μακρύ ταξίδι της πορείας μου στο χώρο. Μαζί του αξιώθηκα να ζήσω αξέχαστες στιγμές και χρέος όλων μας είναι παλέψουμε για ακόμα περισσότερες.

Θέλω προτιστως να ευχαριστήσω τους προέδρους της ομάδας μας Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο για τη σταθερή σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Μια σχέση που σφυρηλατήθηκε μέσα σε αμοιβαίο σεβασμό, ειλικρίνεια και κοινό όραμα για την πρόοδο του Ολυμπιακού.

Η αμφίδρομη σύνδεση με τους φιλάθλους μας αποτελεί για μένα ανεξάντλητη πηγή δύναμης. Είναι το καύσιμο που με ωθεί να συνεχίζω με το ίδιο πάθος και την ίδια αίσθηση ευθύνης απέναντι στην ομάδα.

Τα συναισθήματα που μας χαρίζει ο Ολυμπιακός δεν εξοφλούνται. Η μόνη μορφή ανταπόδοσης είναι η αδιάκοπη προσπάθεια να τον κάνουμε μεγαλύτερο, ισχυρότερο και όσο τον δυνατόν πιο αντάξιο της ιστορίας του.

Συνεχίζουμε ταπεινοί και πεινασμένοι».