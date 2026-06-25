Το «αντίο» του ΜακΚίσικ στον Ολυμπιακό: «Ο Πειραιάς μου έδωσε κάτι περισσότερο από μια ομάδα – Μου έδωσε μια οικογένεια»

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«Ο Ολυμπιακός θα αποτελεί πάντα κομμάτι της ζωής μου»

Έπειτα από 6,5 χρόνια κοινής πορείας με τον Ολυμπιακό, ο Σακίλ ΜακΚίσικ αποχωρεί απ’ τους Πειραιώτες, έχοντας ως κορυφαία στιγμή του την κατάκτηση της εφετινής Euroleague από τους «ερυθρόλευκους». Ο 35χρονος Αμερικανός αποφάσισε να αποδεχθεί μία απ’ τις προτάσεις που είχε στα χέρια του κι ετοιμάζεται για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

Μέσα από την ανάρτηση του, ο ΜακΚίσικ έκανε έναν απολογισμό της παρουσίας του στον Ολυμπιακό κι έστειλε το δικό του μήνυμα προς τον σύλλογο και τον κόσμο του.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Σακίλ ΜακΚίσικ:

«ΕΠΤΑ ΣΕΖΟΝ. ΜΙΑ ΦΑΝΕΛΑ. ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ.

Ο Πειραιάς μου έδωσε κάτι περισσότερο από μια ομάδα. Μου έδωσε μια οικογένεια.

Σας ευχαριστώ που με αγκαλιάσατε από την πρώτη ημέρα και κάνατε την Ελλάδα σπίτι για εμένα και την οικογένειά μου. Οι αναμνήσεις, τα πρωταθλήματα, τα Final Four και κάθε στιγμή που έζησα φορώντας τα ερυθρόλευκα θα μείνουν για πάντα χαραγμένα μέσα μου.

Για επτά σεζόν φόρεσα με περηφάνια το Νο. 77 και έδωσα τα πάντα για τον σύλλογο, την πόλη και τον κόσμο του.

Ανεξάρτητα από το τι θα φέρει το μέλλον, ο Ολυμπιακός θα αποτελεί πάντα κομμάτι της ζωής μου.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς.

Ολυμπιακός για πάντα».