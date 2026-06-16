Τέλος ο Πίτερς από τον Ολυμπιακό – Δείτε το συγκλονιστικό αποχαιρετιστήριο βίντεο του

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«Αυτό θα είναι δύσκολο»

Ο Άλεκ Πίτερς αποχωρεί από τον Ολυμπιακό και δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο για να πει το «αντίο» του στον κόσμο των πρωταθλητών Ελλάδας και Ευρώπης.

«Αυτό θα είναι δύσκολο», είναι τα πρώτα λόγια του Αμερικανού που αποχαιρετά με τον δικό του τρόπο τον Ολυμπιακό, παρακολουθώντας στην οθόνη μερικές από τις καλύτερες του στιγμές με τους Πειραιώτες.

Αναλυτικά τα λόγια του:

«Αυτό θα είναι δύσκολο. Είναι περίεργο όταν σκέφτομαι, ότι φόρεσα αυτή τη φανέλα για τελευταία φορά. Ακόμη και σήμερα, δυσκολεύομαι να βρω τις λέξεις για να συνοψίσω. Το να ξέρεις ότι έχεις παίξει το τελευταίο σου παιχνίδι στο ΣΕΦ, το τελευταίο παιχνίδι μπροστά σε αυτούς τους οπαδούς με τους συμπαίκτες σου, τους προπονητές, άτομα τα οποία έχεις δουλέψει σκληρά, Προσπαθώντας να παίξουμε αυτό το παιχνίδι και να καταφέρουμε κάτι μαγικό τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Μου φαίνονται σαν δέκα, νιώθω σαν να το κάνουμε πολύ περισσότερο καιρό. Και νομίζω ότι αυτό είναι που κάνει αυτό το μήνυμα τόσο δύσκολο. Ακόμα κι αν είναι το σωστό, είναι δύσκολο.

Νομίζω ότι αν μου έλεγες πριν τέσσερα χρόνια ότι θα καθόμουν εδώ, πρωταθλητής Ευρώπης, πρωταθλητής Ελλάδας και ότι θα είχα χτίσει τις σχέσεις και την κοινότητα που έχω χτίσει, ή ότι θα ξεκινούσα την οικογένεια μου , ότι θα δημιουργούσα μια επιτυχημένη επιχείρηση, θα έλεγα "Είμαι μέσα!". Όποια πρόκληση, νίκη ή ήττα, ό,τι κι αν χρειαστεί φέρ’το μου.

Νιώθω ότι το όμορφο με τον Ολυμπιακό, το όμορφο πράγμα με αυτό τον σύλλογο, είναι το κλίμα που έχουμε στον σύλλογο, είναι αυτό που κάνει δύσκολο τον αποχαιρετισμό.

Θέλω πραγματικά να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στους ιδιοκτήτες και τις προσπάθειες τους και όλα όσα έκαναν τον τελευταίο χρόνο και τα τέσσερα χρόνια που είμαι εδώ, επιτρέποντας μου να είμαι μέλος σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από τον εαυτό μου.

Στο τέλος της ημέρας είναι μια επιλογή που έκανα για την καριέρα μου για εμένα ως μπασκετμπολίστας. Είναι η σωστή κίνηση και είμαι ενθουσιασμένος, είμαι χαρούμενος για αυτό».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alec Peters (@alecpeters25)

O Άλεκ Πίτερς πανηγύρισε τρία πρωταθλήματα (2023, 2025, 2026), ισάριθμες κατακτήσεις του Super Cup (2022, 2023, 2025), δύο Κύπελλα Ελλάδας (2023, 2024) και αποχωρεί από τους Ερυθρόλευκους ως πρωταθλητής Ευρώπης με την κατάκτηση της EuroLeague στο ΟΑΚΑ.

«Για πάντα κόκκινος», ήταν το κοινό μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός και του Αμερικανού.