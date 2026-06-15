Σπανούλης: «Πήρα τη σωστή απόφαση, θέλω να χτίσουμε τον Άρη σε γερές βάσεις»

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Η ΚΑΕ της Θεσσαλονίκης παρουσίασε επίσημα τον Έλληνα κόουτς

Στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα «Ηλίας Ζυγούρης» του Αλεξανδρείου Μελάθρου, παρουσιάστηκε σήμερα από την ΚΑΕ Άρης ο Βασίλης Σπανούλης.

Τον ομοσπονδιακό τεχνικό, ο οποίος εισέπραξε αποθεωτική υποδοχή από υποστηρικτές του συλλόγου, το απόγευμα της Κυριακής (14/6), με το που προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, προλόγισαν ο ιδιοκτήτης και ο γενικός διευθυντής της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο και Νίκος Ζήσης, αντίστοιχα.

«Η ιδέα συνεργασίας με τον Βασίλη "γεννήθηκε" όταν έληξε η συνεργασία του με την Μονακό. Τότε θεωρούσα ότι είναι αδύνατο να γίνει, αλλά τίποτα δεν είναι αδύνατο όταν αγαπάς αυτό κάνεις» επισήμανε, αρχικά, ο Νίκος Ζήσης.

«Ξεκινάει μια νέα εποχή για τον Άρη με τη συνεργασία μας με τον Βασίλη Σπανούλη. Θέλουμε να είμαστε όσο γίνεται πιο ανταγωνιστικοί στο ελληνικό πρωτάθλημα και γιατί όχι, κάποια στιγμή, στην Ευρωλίγκα. Είμαστε αισιόδοξοι πως όλα θα πάνε καλά. Καλώς ορίζουμε τον Βασίλη Σπανούλη» ανέφερε, χαρακτηριστικά, ο Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος μετά την αρχική τοποθέτησή του αποχώρησε από την αίθουσα.

«Δε μου αρέσουν τα λόγια και οι υποσχέσεις. Μου αρέσει να μιλάω με πράξεις. Θέλουμε να "χτίσουμε" τον Άρη με γερές βάσεις, όχι να είναι "πυροτέχνημα". Πήρα την απόφασή μου συνειδητοποιημένα και θεωρώ ότι αποφάσισα σωστά. Ευχαριστώ για την πίστη και την εμπιστοσύνη την ιδιοκτησία της ΚΑΕ, έχω ένα τεράστιο ευχαριστώ για τον Νίκο (Ζήση). Ευχαριστώ τον κόσμο για την υποδοχή που μου επεφύλαξε» δήλωσε ο Βασίλης Σπανούλης.

Η διαδικασία άρχισε με απολογιστικού χαρακτήρα τοποθέτηση των διοικούντων την ΚΑΕ, στο πάνελ για την οποία ήταν ο πρόεδρος των «κιτρινόμαυρων», Χάρης Παπαγεωργίου, ο διευθύνων σύμβουλος, Αγαπητός Διακογιάννηςμ και ο επιχειρισιακός διευθυντής, Βύρων Αντωνιάδης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βασίλης Σπανούλης:

«Μπασκετική ομάδα με μπασκετικούς ανθρώπους. Πραγματικά ευχαριστώ τον κόσμο για την υποδοχή, ήταν εντυπωσιακό αλλά δεν την εκλαμβάνω μόνο ως προς εμένα αλλά συνολικά για την προσπάθεια που γίνεται στον Άρη. Είναι ένας μεγάλος μπασκετικός ευρωπαϊκός σύλλογος.

Είναι μια ομάδα η οποία έβαλε το μπάσκετ στα σπίτια των Ελλήνων και μεγάλωσε πολλές γενιές. Θέλω να ευχαριστήσω την ιδιοκτησία για την εμπιστοσύνη και την πίστη και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Νίκο ο οποίος έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην απόφασή μου.

Είμαι ενθουσιασμένος που έγινα κομμάτια αυτής της ιστορίας. Για να χτίσεις κάτι σε διάρκεια πρέπει να έχεις δίπλα σου ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ίδια σκέψη και διάθεση όπως και την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας. Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια ή να δίνω υποσχέσεις. Ξέρω πολύ καλά το μπάσκετ γιατί είναι η ζωή μου, το μικρόβιό μου, αυτό που με κάνει χαρούμενο μετά την οικογένειά μου. Ξέρω ότι πρέπει να έχεις πειθαρχία, στόχο, προσήλωση και συνέπεια στο πλάνο σου. Θέλω να χτίσουμε μια ομάδα με γερές βάσεις και δεν θα είναι πυροτέχνημα.

Δεν έχω καμία πίεση και κανένα βάρος. Όταν μπαίνεις σεαυτό το γήπεδο στο οποίο έχουν παίξει παίκτες όπως ο Νίκος Γκάλης και ο Παναγιώτης Γιαννάκης σε πιάνει δέος. Με αυτούς μεγαλώσαμε. Δεν έχω πίεση και βάρος αλλά μεγάλο κίνητρο. Υπάρχει πλάνο και όραμα.

Δεν θέλω να πω μεγάλα λόγια. Ξέρετε ότι πάντα παίζω για τη νίκη και όχι απλά για να παίζω. Όλοι ξέρουν για ποιον λόγο ήρθα εδώ. Δεν θα υπήρχε η υπέρβαση από την ιδιοκτησία αν δεν είχε σκοπό να χτίσει κάτι με συνέπεια και σε γερές βάσεις».

Σε ερώτηση για τη σταδιακή αύξηση των πιθανοτήτων ο Νίκος Ζήσης είπε: «Aρχικά οι πιθανότητες ήταν 0.01%. Χτίστηκε μέρα μέρα. Μιλάμε ατελείωτα στο τηλέφωνο με τον Βασίλη Σπανούλη. Όταν τέθηκε το θέμα είχε λίγες πιθανότητες αλλά κάθε μέρα που περνούσε το πίστευα παραπάνω και αυξήθηκε στις τελευταίες μέρες.

Ο Βασίλης κατάλαβε ότι ο Άρης θα έκανε τα πάντα για να τον πείσει ότι είναι ο σωστός προορισμός γι’ αυτόν».

Για να απαντήσει ο Βασίλης Σπανούλης. «Με τον Νίκο πάντα συζητάμε. Όταν έφυγα από τη Μονακό υπήρχε μια συζήτηση στα όρια της πλάκας γιατί το μυαλό μου ήταν να γυρίσω πίσω στην οικογένειά μου. Ο Νίκος με σωστό τρόπο και δίχως πίεση άρχισε να το βάζει εντονότερα στο μυαλό μας. Άλλο να μιλάς σ’ έναν αδερφικό φίλο κι άλλο επαγγελματικά γιατί εκεί υπάρχει μια γραμμή την οποία αν ξεπεράσεις μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις.

Κατάλαβα πολλά όταν μίλησα με την ιδιοκτησία και κατάλαβα ότι υπάρχει πλάνο. Ίσα ίσα με ιντριγκάρει και μου δίνει κίνητρο. Κάποια στιγμή και παρότι δεν είχαμε συμφωνήσει αρχίσαμε να μιλάμε για παίκτες. Δεν πίστευε κανένας ότι θα γινόταν αυτό… Να ζητήσω και συγνώμη από τη γυναίκα του γιατί τον έχω ξενυχτήσει πολλές ώρες…

Πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει τεράστια εμπιστοσύνη. Αν δεν ήταν κάτι που το πίστευε, ο Νίκος δεν θα μου το πρότεινε ποτέ. Έχω μεγάλο κίνητρο και όραμα. Θα κάνουμε και τα λάθη μας. Ποιος άνθρωπος δεν κάνει λάθη; Το θέμα είναι να τα αναγνωρίζεις και να τα διορθώνεις. Δεν είναι τίποτε εύκολο στη ζωή. Υπάρχουν δυσκολίες από τις οποίες πρέπει να βγεις νικητής. Μου άρεσε λοιπόν όλο το πλάνο και μου έδωσε το κίνητρο»

Για την φιλοσοφία του τόνισε: «Είμαι προπονητής ο οποίος προσαρμόζεται. Θέλω αθλητικότητα, ομαδικότητα με παίκτες οι οποίοι έχουν τη νοοτροπία του νικητή, βγάζουν ενέργεια και παίζουν καλά και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Βλέπουμε ότι πλέον οι ομάδες δεν παίζουν συστήματα. Τα ερεθίσματα έρχονται από την Αμερική. Η αθλητικότητα παίζει σημαντικότερο ρόλο από το IQ.

Αν ήθελα να κάνω κάτι άλλο θα το είχα κάνει. Είναι μια απόφαση η οποία ήρθε μέσα από συζήτηση και ωρίμανση και θεωρώ ότι είναι η σωστή. Είναι συνειδητή και θα την υποστηρίξω. Ο Άρης έχει παρά πολλά χρόνια να δει κάτι μεγάλο από τον Άρη, εννοείτε υπάρχει και αυτό στο μυαλό μου. Υπάρχει μια προσμονή και είναι ωραίο αυτό.

Χρειάζεται χρόνος για να χτιστεί κάτι μεγάλο, ο κόσμος είναι διψασμένος, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι άλλο αυτό χρίζεται δεν μπορεί να συμβεί από τη μία ,μέρα στην άλλη,

Το κίνητρο είναι ο λόγος που κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Άλλοι άνθρωποι αντέχουν, άλλοι όχι. Δεν είναι κακό. Από κει και πέρα δεν πιστεύω ότι μπορεί δημιουργηθεί κάτι μεγάλο αν δεν έχεις γερό στομάχι. Είμαι ένα άνθρωπος που πιστεύει στην θετική αύρα, δεν μαρέσει η αρνητικότητα. Θα ξανακάνεις και λάθη, η ζωή όλων είναι γεμάτη λάθη. Σκοπός να κάνεις διαφορετικά λάθη και όχι ίδια. Χρειάζεται κάποια στιγμή να δεις τον καθρέφτη και να πάρεις τις σωστές αποφάσεις. Χωρίς το κίνητρο δεν θα κάναμε τίποτα στη ζωή μας.

Το μπάσκετ που θέλουμε να παίξουμε. Είναι διαφορετικοί οι παίκτες. Έχει αλλάξει η ζωή μας, εξελίσσεται. Εμείς βλέπαμε παιχνίδια από το πρωί έως το βράδυ και τώρα τα παιδιά είναι στο Instagram. Η κοινωνία άλλαξε. Προσωπικά μου αρέσει ο παλιός τρόπος αλλά χαιρετίζω και τον καινούργιο. Θέλουμε παίκτες με νοοτροπία νικητή οι οποίοι θα αντέξουν την πίεση και θα τους αρέσει όλο αυτό που εκπέμπει ο κόσμος»..

Για τον ρόλο των αδερφών Αντετοκούνμπο: «Όχι, με τον Νίκο και τον Ρίτσαρντ μιλούσα. Προφανώς έχουμε μιλήσει με τα παιδιά. Η μεγαλύτερή μου σχέση είναι με τον Νίκο με τον οποίον θα χτίσουμε το αγωνιστικό σκέλος. Έχουμε την τύχη και την χαρά να έχουμε μια ιδιοκτησία η οποία μας δίνει την ευκαιρία να χτίσουμε αυτό που θέλουμε. Ακούω για Μάικ Τζέιμς…

Μην λέμε ότι θέλουμε και να ζούμε στην πραγματικότητα και να μην υποβαθμίζουμε αυτούς που θα έρθουν. Επειδή τους είχα στη Μονακό δεν σημαίνει ότι θα έρθουν και στον Άρη επειδή είμαι εγώ. Να ζούμε στην πραγματικότητα. Δεν μπορείς να σκέφτεσαι ότι επειδή ο Άρης ήταν αυτός που ήταν, θα έρθει ο Μάικ Τζέιμς. Αυτό το χτίζεις χρόνο με τον χρόνο για να φτάσεις εκεί που ονειρεύεσαι».

Η συγγνώμη στην γυναίκα του Ζήση

Ο V-Span στάθηκε και στο πόσες ώρες συζητά με τον Ζήση και επιστρατεύοντας και το χιούμορ του ζήτησε και συγγνώμη από την γυναίκα του, Φανή, γιατί έφτασαν να μιλούν στις 5 το πρωί: «Με τον Νίκο και με την ιδιοκτησία συνεχίστηκαν οι συζητήσεις, μου ανέλυαν το πλάνο μέχρι που αρχίσαμε να μιλάμε για παίκτες χωρίς να έχουμε καν συμφωνήσει. Λέγαμε καλός αυτός, καλός ο άλλος, αλλά κανείς δεν πίστευε πως θα προχωρούσε όλο αυτό. Μέχρι τις 5 η ώρα το πρωί μιλούσαμε με τον Νίκο και θέλω να ζητήσω συγγνώμη και από τη γυναίκα του επειδή τον έχω ξενυχτίσει και ο Νίκος έχει πρόγραμμα στον ύπνο του και πρέπει να κοιμηθεί συγκεκριμένες ώρες».