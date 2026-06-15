Τέλος από τον ΠΑΟΚ ο Λουτσέσκου

0

Η επισημοποίηση του «διαζυγίου» είναι πλέον θέμα χρόνου

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΠΑΟΚ, καθώς ο Ραζβάν Λουτσέσκου βρίσκεται προ των πυλών της εξόδου από τον πάγκο του «Δικεφάλου του Βορρά».

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν, η συνεργασία των δύο πλευρών ολοκληρώνεται, με τις επίσημες ανακοινώσεις να θεωρούνται πλέον θέμα χρόνου. Παρά το γεγονός ότι ο Ρουμάνος προπονητής δεσμευόταν με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η λύση της συνεργασίας προέκυψε έπειτα από κοινή απόφαση.

Ο Λουτσέσκου ολοκληρώνει μία ιδιαίτερα επιτυχημένη διαδρομή στην Τούμπα, έχοντας συνδέσει το όνομά του με σημαντικές επιτυχίες και τίτλους για τον ΠΑΟΚ. Ο Ρουμάνος είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία της ομάδας της Θεσσαλονίκης, με απολογισμό 2 πρωταθλήματα, ένα νταμπλ και 2 Κύπελλα, ενώ συνολικά κάθισε στον πάγκο της ομάδας για επτά σεζόν.

Την ίδια ώρα, οι Θεσσαλονικείς φέρονται να έχουν προχωρήσει ήδη τον σχεδιασμό για την επόμενη ημέρα, εξετάζοντας σοβαρά τις επιλογές για τον αντικαταστάτη του στον πάγκο της ομάδας.

Όσο για τον ίδιο τον Ρουμάνο τεχνικό, αναμένεται να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με σενάρια να τον συνδέουν ξανά με αγορές του εξωτερικού και κυρίως με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο Ιβάν Σαββίδης πήρε την απόφαση για το τέλος εποχής του Ρουμάνου τεχνικού πέντε χρόνια μετά τη δεύτερη θητεία του.