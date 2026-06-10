ΛεΜπρόν Τζέιμς: «Δεν βάζω κανέναν πάνω από μένα»

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Θεωρεί τον εαυτό του τον κορυφαίο μπασκετμπολίστα όλων των εποχών

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δήλωσε στο περιοδικό Time πως θεωρεί τον εαυτό του τον κορυφαίο μπασκετμπολίστα όλων των εποχών. Όταν ρωτήθηκε για τη διαχρονική συζήτηση γύρω από τον «GOAT» του NBA, ο Τζέιμς δεν δίστασε να βάλει το δικό του όνομα στην κορυφή.

«Δεν βάζω κανέναν πάνω από εμένα», δήλωσε στο Time, σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα (8/6). «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία». Ο 41χρονος σταρ παραδέχθηκε πάντως πως στην ιστορία του NBA υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι παίκτες, αναφέροντας μεταξύ άλλων τους Μάικλ Τζόρνταν, Κόμπι Μπράιαντ, Μάτζικ Τζόνσον, Λάρι Μπερτ και Σακίλ Ο’Νιλ.

«Πιστεύω όμως ότι ο Μάικ θα έλεγε το ίδιο πράγμα. Ο αείμνηστος Κόμπι θα έλεγε το ίδιο. Ο Μάτζικ το ίδιο. Ο Μπερντ το ίδιο. Ο Σακ το ίδιο. Ο σπουδαίος Γουίλτ (Τσάμπερλεϊν), ο Καρίμ (Αμπντούλ-Τζαμπάρ). Δεν νομίζω ότι κάποιος από εμάς θα επέλεγε κάποιον άλλον αντί για τον εαυτό του».

Και πρόσθεσε: «Αν ένας τζένεραλ μάνατζερ είχε μπροστά του όλους εμάς και κρατούσε το Νο1 στο ντραφτ, θα ήταν πολύ δύσκολο να μη διαλέξει εμένα, φίλε». Ο Τζέιμς ολοκλήρωσε φέτος τη 23η σεζόν του στο NBA, επίδοση-ρεκόρ, και πλέον εισέρχεται στην ελεύθερη αγορά χωρίς περιορισμούς, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να συνεχίσει ή να αποσυρθεί, είπε: «Όλα εξαρτώνται από το μυαλό. Εκεί που πηγαίνει το μυαλό, ακολουθεί και το σώμα. Όταν πάψω να αγαπώ το να πηγαίνω στο γήπεδο πέντε ώρες πριν από κάθε αγώνα για να ξεκινήσω την προετοιμασία μου, όταν πάψω να αγαπώ το να πηγαίνω στις προπονήσεις δυόμισι ώρες νωρίτερα, τότε θα ξέρω ότι ήρθε η ώρα να σταματήσω. Γιατί τότε θα αρχίσω να αδικώ το ίδιο το παιχνίδι».

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Τζέιμς είχε κατά μέσο όρο 20,9 πόντους, 7,2 ασίστ και 6,1 ριμπάουντ με τους Λος Άντζελες Λέικερς. Ο 22 φορές All Star, τέσσερις φορές MVP της λίγκας και τέσσερις φορές πρωταθλητής NBA, είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών τόσο σε συμμετοχές (1.622) όσο και σε πόντους (43.440).

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς παραμένει ένας από τους σημαντικότερους πρωταγωνιστές του παγκόσμιου μπάσκετ, ακόμη και στα 41 του χρόνια.