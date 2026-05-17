Νέος προπονητής της Τσέλσι ο Τσάμπι Αλόνσο – Υπέγραψε συμβόλαιο 4 ετών

0

Ανακοινώθηκε από την αγγλική ομάδα

Λίγες ώρες μετά την απώλεια του Κυπέλλου Αγγλίας (ήττα 1-0 από την Μάντσεστερ Σίτι στον τελικό), η Τσέλσι ανακοίνωσε την πρόσληψη του Τσάμπι Αλόνσο ως νέου της προπονητή.

Ο Αλόνσο που θα αναλάβει τα καθήκοντά του από την 1η Ιουνίου, υπέγραψε με τους «μπλε» συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.

Ο 44χρονος τεχνικός, αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης τον περασμένο Ιανουάριο.

Πριν την Ισπανική ομάδα είχε κάνει μια σπουδαία δουλειά με την Λεβερκούζεν την οποία οδήγησε στο ντάμπλ την σεζόν 2023/24.