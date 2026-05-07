Μπουνιές στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης: Στο νοσοκομείο ο Βαλβέρδε από… κροσέ του Τσουαμενί

Θα τιμωρηθούν και οι δύο παίκτες, σύμφωνα με την διοίκηση της ομάδας

Η ένταση που σιγόβραζε στη Ρεάλ Μαδρίτης ξέσπασε την Πέμπτη (7/5), όταν ο Φεντερίκο Βαλβέρδε και ο Γάλλος Ορελιέν Τσουαμενί ενεπλάκησαν σε (νέο) πολύ σοβαρό επεισόδιο στα αποδυτήρια, με αποτέλεσμα ο Ουρουγουανός μέσος να καταλήξει στο νοσοκομείο με βαθύ τραύμα στο κεφάλι, σύμφωνα με αρκετές πηγές του συλλόγου. Λέγεται ότι ο Γάλλος γρονθοκόπησε τον Βαλβέρδε, ο οποίος έπεσε αναίσθητος.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας στο Βαλδεμπέμπας, μία ημέρα μετά από προηγούμενη ένταση μεταξύ των δύο παικτών.

Εκπρόσωπος της Ρεάλ Μαδρίτης δήλωσε στο Reuters ότι δεν θα σχολιάσει όσα συμβαίνουν μέσα στα αποδυτήρια, όμως αργότερα ο σύλλογος ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε πειθαρχική διαδικασία και για τους δύο ποδοσφαιριστές.

«Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι, μετά τα περιστατικά που έλαβαν χώρα σήμερα το πρωί κατά τη διάρκεια της προπόνησης της πρώτης ομάδας, αποφάσισε να κινήσει πειθαρχική διαδικασία εις βάρος των ποδοσφαιριστών μας Φεντερίκο Βαλβέρδε και Ορελιέν Τσουαμενί», ανέφερε η ανακοίνωση.

«Ο σύλλογος θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα και των δύο υποθέσεων εν ευθέτω χρόνω, μόλις ολοκληρωθούν οι σχετικές εσωτερικές διαδικασίες».

Η σοβαρότητα του επεισοδίου οδήγησε επίσης σε έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων στελεχών του συλλόγου, ενώ κανένας παίκτης δεν αποχώρησε από το προπονητικό κέντρο για περισσότερο από μία ώρα.

Στόχος ήταν να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης, η οποία έχει δημιουργήσει νευρικότητα και έχει διχάσει τα αποδυτήρια σε μία ιδιαίτερα ευαίσθητη στιγμή για την ομάδα.

Η αναταραχή ακολουθεί ακόμη ένα επεισόδιο νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, όταν ο αμυντικός Άλβαρο Καρέρας παραδέχθηκε ότι είχε έντονη λογομαχία με συμπαίκτη του, αλλά επέμεινε πως ήταν «ένα μεμονωμένο περιστατικό χωρίς σημασία που έχει λυθεί», μετά από δημοσιεύματα ισπανικών Μέσων για φερόμενο επεισόδιο ανάμεσα στον ίδιο και τον Γερμανό αμυντικό της ομάδας, Αντόνιο Ρούντιγκερ.