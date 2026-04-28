Παναθηναϊκός: Χειρουργήθηκε ο Κώστας Σλούκας – Πότε αναμένεται να επιστρέψει

Ο αρχηγός του «Επτάστερου» τραυματίστηκε στο γόνατο και θα χάσει τις μάχες των πλέι οφ με τη Βαλένθια

Το πρωί της Τρίτης (28/4) πέρασε την πόρτα του χειρουργείου για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του τραυματισμού του ο Κώστας Σλούκας.

Όπως ενημέρωσε σχετικά η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, το χειρουργείο (αρθροσκόπηση) έγινε όσο το δυνατόν πιο άμεσα προκειμένου να ξεκινήσει αμέσως μετά η αποκατάσταση και ο Έλληνας διεθνής γκαρντ να επιδιώξει να είναι έτοιμος στο Final Four της EuroLeague, αν προκριθούν οι «Πράσινοι».

Θυμίζουμε ότι ο Σλούκας στάθηκε άτυχος στην προπόνηση του ΠΑΟ, καθώς τραυματίστηκε στο γόνατο και θα λείψει από την αγωνιστική δράση για εβδομάδες. Ο παίκτης υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου αριστερού γόνατος, κάτι που τον αναγκάζει να χάσει ολόκληρη τη σειρά με τη Βαλένθια.

Ο Σλούκας έχει 9.6 πόντους (49% στο δίποντο, 38% στο τρίποντο, 91% στις βολές), 1.9 ριμπάουντ, 5.1 ασίστ και 12.6 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης ανά 21:19 σε 38 αγώνες στη φετινή EuroLeague.