Τελικός Κυπέλλου Ελλάδος: Ο Κόντης «έχρισε» φαβορί τον ΠΑΟΚ, αλλά ο Λουτσέσκου δείχνει σεβασμό στον ΟΦΗ

Οι δηλώσεις των δύο προπονητών ενόψει της αναμέτρησης του Σαββάτου στο Πανθεσσαλικό

Στην ιστορική σημασία που έχει για τον ΟΦΗ ο αυριανός (25/4, 20:30) τελικός Κυπέλλου Ελλάδας με τον ΠΑΟΚ στο «Πανθεσσαλικό Στάδιο» αναφέρθηκε ο προπονητής της κρητικής ομάδας, Χρήστος Κόντης. Ο 51χρονος τεχνικός υπογράμμισε πως ο ΠΑΟΚ είναι το ξεκάθαρο φαβορί για το τρόπαιο, όμως επισήμανε πως και για τον ΟΦΗ το «όνειρο είναι τεράστιο».

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χρήστος Κόντης στην συνέντευξη Τύπου:

-Για το αν υπάρχει βάρος για τον τελικό:

«Ο τελικός είναι ένα ιστορικό παιχνίδι για εμάς, για το οποίο όλη η Κρήτη και εμείς περιμένουμε. Προσπαθούσαμε να μην έχουμε στο μυαλό μας τον τελικό, εκτός από την περασμένη εβδομάδα. Φαβορί είναι ξεκάθαρα ο ΠΑΟΚ, τα τελευταία δέκα χρόνια έχει κατακτήσει τέσσερα κύπελλα. Είναι δύσκολο παιχνίδι.

Το όνειρο μας είναι τεράστιο. Θα παλέψουμε με όλες τις δυνάμεις μας κόντρα σε έναν πολύ αξιόλογο αντίπαλο και θα προσπαθήσουμε να το χαρούμε. Ελπίζουμε στο τέλος να καταφέρουμε να κατακτήσουμε το τρόπαιο».

-Για την αντιμετώπιση του ΠΑΟΚ:

«Ο ΠΑΟΚ έχει πολύ ταλαντούχους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι με την ατομική τους ποιότητα μπορούν να κερδίσουν τα παιχνίδια. Μεσοεπιθετικά, διαθέτει παίκτες με τεράστια προσωπικότητα και ταλέντο. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αύριο, να είμαστε συγκεντρωμένοι και να έχουμε αυτοπεποίθηση.

Είναι σημαντικό να καταφέρουμε να κρατήσουμε αρκετή ώρα την μπάλα για να μην δεχθούμε την πίεση του αντιπάλου με την μπάλα. Το κυριότερο είναι να καταφέρουμε να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι και να αποκρούσουμε τον αντίπαλο, έχοντας την μπάλα στα πόδια».

-Για το γεγονός ότι ο τελικός διεξάγεται ενδιάμεσα του πρωταθλήματος:

«Δεν είμαι σίγουρος αν το timing είναι το ιδανικό. Για το format του πρωταθλήματος δεν είναι ιδανικό γιατί αν κατακτήσουμε το κύπελλο αύριο, τα Play Off 5-8 δεν θα έχουν καμία σημασία.

Νιώθουμε αυτοπεποίθηση, είμαστε σε ένα καλό momentum. Αγωνιστικά, η στιγμή είναι ιδανική για εμάς. Θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, έχοντας αυτοπεποίθηση ως ομάδα».

Λουτσέκου: «Πέρασε από τις ψυχές μας, ένας... τυφώνας»

Στις πολύ μεγάλες δυσκολίες και στις «σκληρές» στιγμές που έπρεπε να διαχειριστεί ο ΠΑΟΚ στην εφετινή σεζόν εντός κι εκτός γηπέδου εστίασε ο προπονητής του δικεφάλου του Βορρά, Ράζβαν Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ τόνισε πως στην εφετινή σεζόν ήταν σαν να πέρασε πάνω απ’ τις ψυχές όλων στην ομάδα ένας... τυφώνας, ενώ υπογράμμισε ότι η ομάδα του πρέπει να ελέγξει απόλυτα τα συναισθήματά της, απέναντι σε έναν αντίπαλο που έχει τον απόλυτο σεβασμό του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ράζβαν Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου:

-Για το αν προλαβαίνει ο ΠΑΟΚ να ξαναδείξει το πρόσωπο που είχε δείξει:

«Προσωπικά μπορώ να πω ότι είναι ένας ιδιαίτερος τελικός. Πρέπει να παραδεχτώ ότι για μένα κάθε παιχνίδι απαιτητικό είναι ξεχωριστό. Έτσι είμαι φτιαγμένος, να κερδίζω, αν δεν κερδίζω είμαι... νεκρός για κάποιες μέρες. Πέρασε από πάνω μας, από τις ψυχές μας, ένας... τυφώνας με πολλά άσχημα συναισθήματα. Η ιστορία της σεζόν, είναι παρόμοια με την ιστορία του ΠΑΟΚ. Έπρεπε να ξεπεράσουμε περίπλοκες δυσκολίες, ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα στο Κύπελλο, ένα από τα πιο δύσκολα. Στην Ευρώπη το ίδιο και στο πρωτάθλημα. Μετά είχαμε τις δύσκολες συγκυρίες με τους τραυματισμούς, κάποια από αυτά μέσα από... τρελές καταστάσεις. Από εκεί και πέρα οι απώλειες μέσα στη σεζόν, το παιχνίδι στη Λιόν, στον δρόμο της Ρουμανίας, έπειτα η δολοφονία, μετά η απώλεια του Μιρτσέα, ο χαμός του αδελφού του κυρίου Σαββίδη, όλα αυτά επηρεάζουν τον οργανισμό, όμως είμαστε μπροστά σας εδώ. Μπροστά στο τρόπαιο και πρέπει να δείξουμε την προσωπικότητα μας και τη δύναμη μας. Επιστρέφοντας στους τραυματισμούς, αυτό μας οδήγησε σε ένα μοτίβο διαφορετικό με ποδοσφαιριστές που ήρθαν τον Δεκέμβριο, αυτοί αντί να εντάσσονται, αναγκάστηκαν να γίνουν βασικοί, χωρίς την υποστήριξη των υπολοίπων τραυματιών. Σε κάθε περίπτωση ένας τελικός είναι ιδιαίτερο παιχνίδι, η φετινή σεζόν το κάνει ακόμα πιο ιδιαίτερο. Είμαστε μία ομάδα που δεν παίζει για τον εαυτό της, αλλά για τους φιλάθλους της που ζουν για αυτή τη διαδικασία».

-Για το πως είναι οι ποδοσφαιριστές ψυχολογικά:

«Δεν συμμετείχαμε σε αυτή την εκδήλωση των 100 χρόνων. Ήταν κάτι ξεχωριστό βέβαια. Ότι ζήσαμε ήταν απίστευτο και δείχνει τι πραγματικά σημαίνει ΠΑΟΚ. Αυτό εκφράζει τον ΠΑΟΚ, 100 χρόνια μάχες και αντίδραση και δυσκολίες που πάντα προσπερνούσε η ομάδα. Είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι, έχουμε δείξει την εμπειρία μας από δύσκολα ματς τα τελευταία χρόνια, ειδικά πέρσι. Πρέπει να ελέγξουμε τα συναισθήματα μας και να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι. Δεν είναι εύκολο να παίζεις απέναντι στον ΠΑΟΚ ακόμα και σε αυτή την κατάσταση. Να έχουμε την πλήρη αποφασιστικότητα».

-Για το αν θεωρεί τον ΠΑΟΚ φαβορί, ένα σχόλιο για τον ΟΦΗ και αν θα διαφοροποιήσει τα πλάνα του:

«Όπως σημείωσαν και οι ίδιοι, ο ΟΦΗ είναι σε καλή φόρμα και με όμορφη ατμόσφαιρα. Μία ομάδα που έχει αυτοπεποίθηση τον τελευταίο καιρό με τα καλά αποτελέσματα. Υπάρχει δουλειά του προπονητή αλλά και των παικτών. Μία ομάδα που αξίζει όλον τον σεβασμό και ειδικότερα από μας που τους αντιμετωπίζουμε αύριο».

-Για το τι εστιάζει στον ΟΦΗ:

«Πιστεύω ότι είστε πολύ ειλικρινείς και σωστοί, αλλά σε τέτοια παιχνίδια δεν παίζουν ρόλο τα λόγια. Είπαμε ήδη αρκετά. Είναι μία ομάδα δουλεμένη από τον προπονητή και προετοιμασμένη με ποιοτικούς παίκτες. Ο ΟΦΗ πρέπει να είναι περήφανος για τους παίκτες του».

-Για το αν είναι το κατάλληλο timing για τον ΠΑΟΚ:

«Η απόφαση να παιχτεί το παιχνίδι αυτό πάρθηκε τον Αύγουστο, οπότε έχουμε να παίξουμε αύριο τον τελικό όπως ορίστηκε».